شوبير: نتائج الأهلي فتحت الباب للأخطاء والجدل

أبدى أحمد شوبير استياءه من حالة الجدل وكثرة الشائعات التي تحيط بـ النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن تراجع النتائج ساهم في تضخيم الأخطاء وفتح الباب أمام تداول أخبار غير دقيقة.



وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن الأهلي كان دائمًا يتميز بقلة أخطائه الإدارية، إلا أن النتائج السلبية هذا الموسم غيرت الصورة، وجعلت البعض يختلق قصصًا لا أساس لها، مشيرًا إلى أن “الأجواء أصبحت مهيأة لانتشار الشائعات”.

وأضاف أن النادي فقد واحدة من أهم مميزاته، وهي الحفاظ على سرية العمل الداخلي، قائلاً إن “أبواب الأهلي أصبحت مفتوحة بشكل كبير”، متسائلًا عن أسباب ذلك، سواء كانت بسبب مجاملات، أو ثقة زائدة، أو سوء تقدير.

كما أشار إلى أن نسبة كبيرة من الأخبار المتداولة حول الفريق غير صحيحة، في ظل غياب رد واضح من الإدارة، متعجبًا من عدم وجود متحدث رسمي يوضح الحقائق، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها النادي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الحديث امتد ليشمل وجود خلافات داخل الإدارة، وهو أمر لم يكن معتادًا داخل الأهلي، الذي عُرف دائمًا بالاستقرار والتنظيم، مؤكدًا أن هذه الأوضاع لا تتماشى مع طبيعة النادي.