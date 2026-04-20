الأهلي يستغنى عن 3 أجانب في الصيف.. من هم؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قرار الأهلي بالاستغناء عن ثلاثي الفريق الأجانب خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع مستواهم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : الأهلي قرر الاستغناء عن الثلاثي إبراهيما كاظما وريندورف أدوم وصامويل أوبوند وهم لاعبين تحت السن.

وأضاف : من الممكن أن يكون هناك فرصة أخرى لـ إبراهيما كاظما بسبب ظهوره بشكل مميز في وقت من الاوقات لكن الأمور بالنسبة للاستمرار ستكون صعبة.

مباراة الأهلي الودية

في سياق أخر يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية مساء اليوم باستاد مختار التتش أمام زد استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها 27 ابريل الجاري في الجوله الرابعة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري.

وسيدفع الدنماركي ييس توروب المدير الفني بجميع اللاعبين بهدف تجهيزهم للمرحله المقبله خاصة يلسين كامويش مهاجم الفريق والذي تألق بصورة لافته للنظر في التدرىيباات الأخيرة .

واستقر ييس توروب علي برنامج تدريبات الفريق في المرحلة المقبلة حيث سيحصل جميع اللاعبين علي راحه ثم تدريبات مغلقه باستاد مختار التتش حتي معسكى ليلة المباراة يوم 26 ابريل الجاري.

وكان الفريق قد عاد للتدريبات بعد راحة سلبية استمرت لمدة اربعة أيام بعد الفوز علي سموحة الصعب 2-1 ، وشهد تدريبات الفريق عودة أحمد نبيل كوكا ظهير ايسر الفريق الأحمر وأشرف بن شرقي جناح اللفريق بعد تعافيهم من الإصابة وباتوا جاهزين لمواجهة بيراميدز المقبلة

وعلي جانب آخر، أجلت إدارة الكرة بالأهلي أن ملف تمديد العقود مغلق لحين إشعار آخر والإهتمام والتركيز حاليا على حسم مباريات الدوري الأربعة المتبقية.