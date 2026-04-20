فرج عامر يفتح ملف الإداريين: الأهلي يجب أن يختار بدقة

أكد المهندس فرج عامر ضرورة التدقيق في اختيار الإداريين والمساعدين الفنيين داخل النادي الأهلي، مشددًا على أهمية انتقاء العناصر القادرة على إضافة حقيقية للمنظومة.

وقال عامر عبر حسابه على «فيسبوك» إنه رغم احترامه لـ أنيس بو جلبان، فإنه لا يرى أنه يمثل إضافة قوية في منصب إداري أو في ملف «الاسكاوتنج» داخل الأهلي، موضحًا أنه لا يمتلك المعرفة الكافية بلاعبي الدوري المصري بالشكل المطلوب.

وأضاف أن ترشيحه لعدد من اللاعبين من الدوري التونسي قد يكون مفيدًا جزئيًا، لكن ليس كل الأسماء تصلح للانتقال إلى الأهلي، مؤكدًا أن الاختيار يجب أن يكون وفق معايير دقيقة تتناسب مع اسم وقيمة النادي.



واختتم بأن الأفضل للأهلي هو التعامل مع بعض العناصر كـ«وكلاء بالقطعة» في ملف التعاقدات، مع توسيع قاعدة الاختيار، على أن يتم محاسبة أي لاعب سابق بالنادي يشارك في ترشيح المواهب وفق نتائج عمله.