مبادرة لامتصاص الفائض.. المنوفي يضع حلًا لأزمة تراجع أسعار البيض

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن التراجع الحاد في أسعار البيض إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج يستدعي تدخلاً سريعًا للحفاظ على استقرار السوق وحماية المنتجين من الخسائر المتزايدة.



خسائر متصاعدة



وأوضح المنوفي أن استمرار البيع بأسعار أقل من التكلفة يهدد بخروج عدد من المربين من السوق خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على حجم الإنتاج واستقرار صناعة الدواجن باعتبارها أحد أهم مصادر البروتين في مصر.



حلول عاجلة مطلوبة



وأشار إلى أن السوق يحتاج في هذه المرحلة إلى إجراءات تنفيذية فورية قادرة على امتصاص الفائض من الإنتاج وإعادة التوازن بين العرض والطلب، بدلًا من الاكتفاء بحلول طويلة الأجل لا تعالج الأزمة الحالية بشكل مباشر

الشراء المؤسسي



واقترح المنوفي إطلاق مبادرة للشراء المؤسسي المباشر للبيض، تعتمد على تعاقد المدارس والمستشفيات والمدن الجامعية والفنادق والمنشآت الحكومية والشركات الكبرى وسلاسل المطاعم مع المنتجين بشكل مباشر لمدة ثلاثة أشهر، بأسعار عادلة تضمن استمرار الإنتاج.



تنظيم الطلب



وأضاف أن المبادرة يمكن تنفيذها دون أعباء مالية إضافية على الدولة، من خلال إعادة توجيه المشتريات القائمة بالفعل نحو المنتجين المحليين، بما يسهم في سحب جزء كبير من الفائض المتراكم خلال فترة قصيرة.



استدامة السوق



واختتم بالتأكيد على أن تحريك الطلب المؤسسي بشكل عاجل يمثل الحل الأسرع لتحقيق التوازن في السوق، وحماية الاستثمارات داخل القطاع، وضمان استمرار توفر البيض باعتباره سلعة أساسية للمستهلك المصري.