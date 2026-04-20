الأهلي يلتقي سبورتنج في نهائي كأس مصر للسلة للسيدات

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي، نظيره نادي سبورتنج اليوم الإثنين، في المباراة النهائية ببطولة كأس مصر للسيدات لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ويسبقها على نفس الصالة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الجزيرة وهليوبوليس في تمام الساعة الرابعة مساءً.

تأهل سبورتنج للدور النهائي بعد الفوز على هليوبوليس في لقاء نصف النهائي بنتيجة 96-70، بينما تأهل الأهلي للدور ذاته، عقب تخطي الجزيرة في نصف النهائي الآخر بنتيجة 84-68.