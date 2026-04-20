نجم الأهلي السابق يكشف سبب تفوق الزمالك على بيراميدز

أكد ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، أن نادي الزمالك يمتلك أفضلية نفسية واضحة عند مواجهة بيراميدز، مشيرًا إلى أن هذه الأفضلية تنعكس على المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وأضاف ضياء خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزمالك عادة ما يظهر بشكل أقوى في اللقاءات الحاسمة أمام بيراميدز، وهو ما يمنحه تفوقًا على المستوى المعنوي داخل أرض الملعب، رغم تقارب المستوى الفني بين الفريقين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة ضيفه بيراميدز يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك في الدوري المصري

يلتقي الزمالك ضد بيراميدز في الثامنة مساء الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة بمجموعة التتويج بالمرحلة الثانية ببطولة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك وبيراميدز

يحتل الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

القنوات الناقلة للمباراة

وتُنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت، حيث تخصص الشبكة استوديو تحليلي موسع قبل انطلاق اللقاء، يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الجوانب الفنية وأبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريقين.