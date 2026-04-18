موعد مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة بالدورى الممتاز

أنهى فريق نادي الزمالك تركيزه على منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب مواجهته الأخيرة أمام شباب بلوزداد، ليبدأ على الفور التحضير لمرحلة جديدة لا تقل أهمية، تتمثل في استكمال مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي ذلك في ظل ضغط المباريات وتلاحم المنافسات، حيث يسعى الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية اللاعبين بدنيًا وذهنيًا.

قمة مرتقبة أمام بيراميدز في سباق الصدارة

يستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نادي بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري. وتحمل هذه المباراة أهمية خاصة، نظرًا لتأثيرها المباشر على صراع القمة، في ظل المنافسة الشرسة بين الزمالك وبيراميدز إلى جانب النادي الأهلي، حيث تسعى الفرق الثلاثة لحسم اللقب في الأمتار الأخيرة من الموسم.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 23 أبريل الجاري. وتُعد هذه المواجهة واحدة من أبرز مباريات الموسم، لما تحمله من إثارة وندية، فضلًا عن تأثيرها الكبير على ترتيب جدول الدوري وتحديد ملامح البطل.

الزمالك يواصل الصدارة بثبات

يدخل الزمالك اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بعد أداء مميز في مرحلة التتويج، حيث نجح في تحقيق فوز كبير على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى. ويعكس هذا الانتصار القوة الهجومية للفريق ورغبته الواضحة في الاستمرار على القمة.

صراع مشتعل حتى النهاية

مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة، يزداد الصراع سخونة بين الفرق الكبرى، ما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي لا يقبل القسمة على اثنين. ويأمل الزمالك في مواصلة نتائجه الإيجابية، مستفيدًا من الروح المعنوية المرتفعة، من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو حصد لقب الدوري