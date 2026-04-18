نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
رياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة بالدورى الممتاز

رباب الهواري

أنهى فريق نادي الزمالك تركيزه على منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب مواجهته الأخيرة أمام شباب بلوزداد، ليبدأ على الفور التحضير لمرحلة جديدة لا تقل أهمية، تتمثل في استكمال مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 ويأتي ذلك في ظل ضغط المباريات وتلاحم المنافسات، حيث يسعى الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية اللاعبين بدنيًا وذهنيًا.

قمة مرتقبة أمام بيراميدز في سباق الصدارة

يستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نادي بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري. وتحمل هذه المباراة أهمية خاصة، نظرًا لتأثيرها المباشر على صراع القمة، في ظل المنافسة الشرسة بين الزمالك وبيراميدز إلى جانب النادي الأهلي، حيث تسعى الفرق الثلاثة لحسم اللقب في الأمتار الأخيرة من الموسم.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 23 أبريل الجاري. وتُعد هذه المواجهة واحدة من أبرز مباريات الموسم، لما تحمله من إثارة وندية، فضلًا عن تأثيرها الكبير على ترتيب جدول الدوري وتحديد ملامح البطل.

الزمالك يواصل الصدارة بثبات

يدخل الزمالك اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بعد أداء مميز في مرحلة التتويج، حيث نجح في تحقيق فوز كبير على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى. ويعكس هذا الانتصار القوة الهجومية للفريق ورغبته الواضحة في الاستمرار على القمة.

صراع مشتعل حتى النهاية

مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة، يزداد الصراع سخونة بين الفرق الكبرى، ما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي لا يقبل القسمة على اثنين. ويأمل الزمالك في مواصلة نتائجه الإيجابية، مستفيدًا من الروح المعنوية المرتفعة، من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو حصد لقب الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

جانب من اللقاء

اجتماع رباعي في أنطاليا لبحث مفاوضات أمريكا وإيران وتطورات الإقليم

أرشيفية

عاجل | إيران تعيد فتح 6 مطارات جزئياً وإعادة تشغيل جزء من مجالها الجوي

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: فجوة واسعة بين طهران وواشنطن رغم حديث التفاؤل حول المفاوضات

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد