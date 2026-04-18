الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

رباب الهواري

يواصل نادي الزمالك مشواره القوي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث نجح الفريق في الوصول إلى نهائى البطولة ، ليضمن بذلك الحصول على إحدى الجوائز المالية الكبرى التي يخصصها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للأندية المتأهلة إلى النهائي.

مكافأة لا تقل عن 2 مليون دولار

بمجرد تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية، أصبح الفريق الأبيض ضامنًا الحصول على مكافأة مالية لا تقل عن 2 مليون دولار، وهي الجائزة المخصصة لصاحب المركز الثاني في البطولة. ويعكس هذا الرقم حجم العوائد المالية المهمة التي تحققها الأندية المشاركة في البطولات القارية، خاصة مع التطور الملحوظ في قيمة الجوائز خلال السنوات الأخيرة.

حلم الـ4 ملايين دولار

على الجانب الآخر، يطمح الزمالك إلى التتويج باللقب القاري، والذي سيمنحه جائزة مالية أكبر تصل إلى 4 ملايين دولار. ويمثل هذا الهدف دافعًا قويًا للاعبين والجهاز الفني من أجل تقديم أفضل ما لديهم في المباراة النهائية، خاصة أن الفوز بالبطولة لا يقتصر فقط على المكافأة المالية، بل يمتد ليشمل تعزيز مكانة النادي على المستوى الإفريقي.

أهمية الإنجاز على الصعيدين الرياضي والاقتصادي

لا تقتصر أهمية وصول الزمالك إلى النهائي على الجانب الرياضي فقط، بل تمتد أيضًا إلى الجانب الاقتصادي، حيث تسهم هذه العوائد المالية في دعم خزينة النادي وتوفير موارد إضافية يمكن استثمارها في تطوير الفريق وتدعيم صفوفه بعناصر مميزة خلال الفترات المقبلة.

طموحات جماهيرية كبيرة

تعول جماهير الزمالك على فريقها لتحقيق اللقب وإضافة بطولة جديدة إلى سجلات النادي، خاصة في ظل التاريخ الكبير للفريق في المنافسات الإفريقية. ويأمل عشاق القلعة البيضاء أن ينجح اللاعبون في استغلال هذه الفرصة وتحقيق إنجاز جديد يعزز من مكانة الزمالك بين كبار القارة.

