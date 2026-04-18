جمال حمزة يشيد بجمهور الزمالك بعد التأهل.. ويحذر: القادم أصعب

أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق، أنه سعيد للغاية بجمهور القلعة البيضاء الذي يستحق الإشادة الكبيرة بعد المظهر الحضاري والرائع في استاد القاهرة الدولي خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: "جمهور الزمالك كان يستحق هذه الفرحة، ونبارك لهم على التأهل لنهائي الكونفدرالية، خاصة أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، وكنت قلق للغاية خلال فرصة لاعب بلوزداد ولم استطع مشاهدتها، وعرفت بعدها أن المهدي سليمان انقذ الفرصة المحققة للضيوف".

وأضاف: "المباراة شهدت حضور كبير من أعضاء مجالس سابقة، ونجوم كرة قدم، وهذا الأمر لم يكن يحدث في السابق، وهو أمر رائع للغاية في الوقت الحالي، جميعًا شعرنا بضرورة التواجد لدعم الفريق، هناك مشاكل كثيرة، والزمالك هو الذي يسعدنا جميعًا، لذلك كان يجب على الجميع الدعم والمساندة، وهو الأمر الذي يمثل دفعة كبيرة للاعبين والجهاز الفني".

وواصل: "شيكو بانزا لديه مشكلة في القرارات داخل الملعب، قد يكون الأمر متعلق بالضغوط، ولم يدخل في أجواء المباريات سريعًا عندما يلعب كبديل".

وزاد: "التبديلات التي شاركت في المباراة ليسوا على نفس مستوى الأساسيين، ولكن في النهاية هذه هي الأوراق المتاحة، والعامل البدني مؤثر أيضا وظهر ذلك على عبدالله السعيد، وكذلك إصابة عمر جابر، وقد يكون أيضا خوان بيزيرا لازال يعاني من الإصابة التي تعرض لها ذهابًا، كما أن الفريق ليس لديه حلول كثيرة، ولكن النتائج الأخيرة تُحسب لمعتمد جمال، والأهم هو الصعود للنهائي".

وأكمل: "لو كانت نتيجة الذهاب التعادل، كان شكل الزمالك سيكون مختلف تمامًا في مواجهة بلوزداد".

وأشار إلى أن الزمالك يعتمد على 14 لاعب مع معتمد جمال، ومواجهة الفريق أمام بيراميدز ثم الأهلي صعبة للغاية، كما أنه سيخوض نهائي الكونفدرالية الصعب، والمواجهات المحلية تحديدًا 90 دقيقة لا يوجد فيها تعويض، كما أن الأهلي وبيراميدز ليس لديهم سوى بطولة الدوري فقط قبل ختام الموسم.

وتابع: "الزمالك لابد أن يأخذ الأمور بجدية للغاية، والتركيز على كل مباراة، خصوصا في ظل نقص اللاعبين، ومن الصعب تحديد الأولويات لكن أتمنى فوز الزمالك بالبطولتين الدوري والكونفدرالية".