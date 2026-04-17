أحمد سليمان : هدفنا الفوز بالدوري والكونفدرالية .. وجماهير الزمالك تصنع المعجزات

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك حالة تركيز كبيرة على الفوز بالكونفدرالية والدوري المصري، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة حريص على التتويج بالبطولتين، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود الجهاز الفني واللاعبين، وكذلك جماهير النادي التي تدعم الفريق بقوة من المدرجات.

وقال سليمان عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: "جمهور الزمالك يدعم الفريق بشكل رائع للغاية، وهو صانع المعجزات الأول، وكل لاعب في المستطيل الأخضر يشعر بدعم الجمهور، ونهنئ الجماهير في المقام الأول".

وأضاف: "الوزير جوهر نبيل كان أول المهنئين لنادي الزمالك بعد الصعود لنهائي الكونفدرالية على حساب شباب بلوزداد الجزائري".

وأكمل: "الزمالك يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وكل اللاعبين لديهم روح عالية، واليوم نحن سعداء أيضا بالفوز على الأهلي في كرة السلة والصعود لنهائي كأس مصر".

وأضاف: "الزمالك سيظل صامدًا مهما حاول البعض الإضرار بالنادي، البعض حاول ولكن الزمالك ظل شامخًا بشعبيته وجماهيره الكبيرة، نرى الأطفال اليوم في المدرجات وهم يدعمون الفريق، وكان هناك العديد من الجماهير خارج الملعب تتمنى التواجد في المدرجات".

وزاد: "المكافآت المالية للاعبين أمر يخص المدير الرياضي الموجود حاليًا، وسعيد جدًا بالتكاتف الكبير لدعم الفريق، وكان موجود الكابتن حسن شحاتة وشيكابالا وطارق حامد وغيرهم من نجوم النادي السابقين".