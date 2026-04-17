الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر في لقاء شباب بلوزداد بالكونفدرالية

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة عمر جابر، الظهير الأيمن، خلال مواجهة شباب بلوزداد، اليوم، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الطبي أن عمر جابر شعر بـ"شد في عضلة السمانة"، وبناءً عليه تم تغييره بالتنسيق مع الجهاز الفني؛ منعًا لتفاقم الإصابة.

وأضاف أنه سيتم تقييم إصابة عمر جابر ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي له لتجهيزه للفترة المقبلة.

الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية

تأهل فريق الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ بعد التعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف النهائي؛ ليستفيد الأبيض من فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وينتظر الأبيض المتأهل من لقاء “أولمبيك أسفي المغربي” و"اتحاد العاصمة الجزائري"؛ لمواجهته في المباراة النهائية.