صوتى راح .. أحمد دويدار يحتفي بوصول الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية

حرص أحمد دويدار، نجم الكرة المصرية السابق، على تهنئة نادي الزمالك وجماهيره بعد التأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عقب فوزه على شباب بلوزداد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكتب دويدار عبر حسابه على «فيسبوك»: «الحمد لله عدت على خير.. الزمالك إلى النهائي، شكرًا جمهور الزمالك، أحلى ما في الماتش.. الحمد لله الواحد صوته راح».

وتأهل نادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية عقب التعادل سلبيا مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إطار إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمة مع بيراميدز في قمة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس 23 من أبريل الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري.