أول تعليق من أحمد شوبير بعد تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية

حرص الإعلامي أحمد شوبير، على تهنئة نادي الزمالك وجماهيره؛ بعد التأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عقب فوزه على شباب بلوزداد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكتب شوبير عبر حسابه على «فيسبوك»: «مليون مبروك لنادي الزمالك التأهل لنهائي الكونفدرالية على حساب شباب بلوزداد، والفضل الأول لجمهور الزمالك، والمشهد الرائع اللي شوفناه النهاردة في ستاد القاهرة من مساندة ودعم للفريق».

وتأهل نادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية؛ عقب التعادل سلبيا مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إطار إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

من المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمة مع بيراميدز في قمة الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس 23 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري.