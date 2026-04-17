أمير هشام : معتمد جمال مدرب بطل .. ويستحق الإشادة بعد معجزة الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك يستحق الإشادة بعدما قاد الفريق نحو الصعود إلى نهائي بطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أنه قاد الفريق بشكل جيد.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti : "معتمد جمال مدرب بطل، ونجح في قيادة الزمالك نحو المنافسة بقوة".

وتابع: أرى أن الفريق حقق معجزة حتى الآن، ويجب أن تُدرس حالة نادي الزمالك في الموسم الحالي، ولازال هناك تحديات هامة، والفريق في طريقه لتحقيق بطولة أو بطولتين".

وأضاف: "نتمنى أن يحقق نادي الزمالك لقب الكونفدرالية".