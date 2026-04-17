بشق الأنفس.. تعليق مثير من إسلام صادق بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

علق الإعلامي إسلام صادق، على فوز نادي الزمالك وتأهله إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عقب فوزه على شباب بلوزداد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكتب صادق عبر حسابه على «فيسبوك»: «الزمالك يتأهل لنهائي الكونفيدرالية "بشق الأنفس"وبعد أن حبس أنفاس جماهيره وسط مساندة كبيرة من مشجعيه وتألق "المهدي" والدفاع أمام "بلوزداد "الذي ودع البطولة "بشرف"ليستمر الأبيض وحده في الدفاع عن هيبة الكرة المصرية».

وتأهل نادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية عقب التعادل سلبيا مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إطار إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمة مع بيراميدز في قمة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس 23 من أبريل الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري.

