المهدي سليمان: سعيد بالتأهل للنهائي.. وهدفنا التتويج لإسعاد جماهير الزمالك

أعرب المهدي سليمان، حارس مرمى نادي الزمالك، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب التعادل السلبي مع شباب بلوزداد في إياب نصف النهائي.

وقال الحارس في تصريحات عقب المباراة إنه يبارك للاعبين والجهاز الفني وجماهير الزمالك على تحقيق الهدف الأساسي وهو بلوغ النهائي، مؤكدًا استمرار الفريق في المنافسة بقوة على اللقب.

وأضاف أن الزمالك قدم نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، مشيرًا إلى أن مواجهة الإياب كانت صعبة أمام خصم قوي، إلا أن الفريق نجح في التعامل مع اللقاء وحسم بطاقة التأهل.

واختتم سليمان تصريحاته بالتأكيد على تطلع لاعبي الزمالك للتتويج بالبطولة، من أجل إسعاد الجماهير وإضافة لقب جديد إلى خزائن النادي.