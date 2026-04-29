قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نحو سيادة الطاقة.. مصر تتحول إلى نموذج جديد في إنتاج الكهرباء المتجددة
قوة مشتركة.. السفير ماجد عبدالفتاح: تهديدات المنطقة تتطلب رؤية عربية موحدة لمواجهة التحديات | فيديو
شريف عامر: واشنطن تميل للحصار بدل الضربات العسكرية.. والضغط الاقتصادي على إيران أكثر فاعلية
ترامب: مفاوضات واشنطن وطهران تنتقل إلى الهاتف بدل الطاولة
خالد الغندور: الخطيب أسطورة رياضية وانتقاده يجب أن يكون بموضوعية واحترام
اول تعليق من الموسيقيين على إشارة أمير عيد الخارجة |خاص
من الهزيمة إلى الذهب.. لقطة مستحيلة لـ عبد الله حسونة تبهر العالم |خاص
مهاجما الناتو وبريطانيا.. ترامب: خيبتم آمالنا في حرب إيران
تحذير.. هذه الأدوية تسبب انخفاض ضغط الدم
فرح شعبان عن طلاقها من علي غزلان: ربنا معايا ومش هيسيبني أبدًا.. وأهلي بيدعموني |فيديو
السفير المصري بڤيينا يقيم حفل عشاء على شرف البابا تواضروس | صور
هدفنا 10 ميداليات في «البحر المتوسط».. «الشاذلي»: بطولة كأس مصر للزعانف محطة لاختيار منتخب 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الجامع الأزهر: «طلحة الفياض» نموذج فريد في تسخير المال لبناء المجتمع

ملتقى السيرة النبوية
محمد صبري عبد الرحيم

عقد الجامع الأزهر، مساء الأربعاء، ملتقى السيرة النبوية في حلقته الثالثة والخمسين، لمناقشة موضوع: «من سير الصحابة.. طلحة بن عبيد الله: دروس وعبر»، وذلك بمشاركة أ.د. صلاح عاشور، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية وعميد كلية اللغة العربية السابق بجامعة الأزهر، وأ.د. كرم عبد الستار، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة، فيما أدار اللقاء د. علي حامد، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
 

وسام نبوي رفيع

وقال الدكتور كرم عبد الستار إن النبي ﷺ منح طلحة بن عبيد الله وسامًا نبويًّا رفيعًا حين وصفه بأنه «شهيد يمشي على وجه الأرض»، مشيرًا إلى أن هذا اللقب جاء تصديقًا لقوله تعالى: ﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾، حيث كان طلحة نموذجًا للصادقين الذين نالوا خيري الدنيا والآخرة وهم لا يزالون بين الناس، لافتًا إلى أن هذه البشرى النبوية كانت بمثابة ضمانة لطلحة بحسن العاقبة، مما جعله يتجاوز ملذات الدنيا وشهواتها رغم كونه يأكل ويشرب كبقية البشر، مؤكدًا أن نيل هذه المكانة العالية هو ثمرة الإيمان الراسخ والعطاء المستمر في سبيل الله.

سيرة طلحة

وأشار إلى أن سيرة طلحة تذكرنا بمواقف العطاء الكبرى في عهد النبوة، كبذل عثمان بن عفان في جيش العسرة، موضحًا أن طلحة لم يتكئ على كونه مبشرًا بالجنة، بل زاد ذلك من لذة عطائه وقربه من الله، لافتًا إلى أن الصحابة الكرام كانوا يتنافسون في الإنفاق والبذل محبةً في الجوار النبوي، مؤكدًا أن طلحة بن عبيد الله استحق أن يكون ممن قضى نحبه بشهادة الصادق المصدوق ﷺ، وهو ما يعد أعلى مراتب الشرف التي يصبو إليها كل مؤمن.

ثامن ثمانية دخلوا في الإسلام

من جانبه، أوضح الدكتور صلاح عاشور أن سيدنا طلحة بن عبيد الله كان ثامن ثمانية دخلوا في الإسلام، وكان من أثرياء قريش المعدودين، مشيرًا إلى أن تنوع أصول العشرة المبشرين بالجنة بين بطون قريش المختلفة يؤكد أن البطولة في الإسلام لم تقتصر على قبيلة بعينها، لافتاً إلى زيف ادعاءات بعض المستشرقين بأن الإسلام لم يتبعه في بدايته إلا الفقراء، مؤكدًا أن دخول أثرياء مثل طلحة وعبد الرحمن بن عوف في وقت مبكر يبرهن على أن الإسلام كان يخاطب العقول والقلوب قبل أي مصلحة مادية، مع حرص هؤلاء الصحابة على توظيف أموالهم في تحقيق التكافل الاجتماعي داخل المجتمع الوليد.

غزوة بدر

واستعرض السياق التاريخي لغزوة بدر، موضحًا أن خروج المسلمين كان بهدف استرداد حقوقهم وأموالهم التي استولى عليها المشركون في مكة، لافتًا إلى أن حرص طلحة وأقرانه على الجهاد بالمال والنفس كان جزءًا أصيلًا من إيمانهم، مؤكدًا أن طلحة بن عبيد الله كان من السابقين الذين شكلوا الجسر المعرفي والبطولي للأمة، حيث وهب ماله وحياته لإعلاء كلمة الله، وضرب أروع الأمثلة في الثبات والصبر والتضحية منذ الأيام الأولى للدعوة الإسلامية.

مدرسة متكاملة في الصدق والبذل

وفي ختام اللقاء، أكد د. علي حامد، عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر، أن سيرة طلحة بن عبيد الله تمثل مدرسة متكاملة في الصدق والبذل، مشيرًا إلى أن هذا الصحابي الجليل الذي وصفه الصديق رضي الله عنه بأن يوم أحد كان «كله لطلحة»، جسد معاني الفداء بتلقيه بضعًا وسبعين طعنة دفاعًا عن النبي ﷺ.

 لافتًا إلى أن ألقابه كـ«طلحة الخير» و«طلحة الفياض» تعكس شخصية المؤمن الذي يرى في المال وسيلة للبناء وصلة الأرحام لا غاية للاكتناز، مؤكدًا أن الجامع الأزهر سيظل حريصًا على إحياء هذه السير العطرة لاستلهام الدروس التي تضبط وعي الأجيال وتربطهم بنماذج الفخر في تاريخنا الإسلامي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

اتقبض عليهم والمحصول راجع.. التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح من داخل قرية بالزقازيق.. وصاحب الأرض: استخدموا معدات حديثة

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

بالصور

بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بـ3 بيضات.. طريقة تحضير كيك الروانى

معرض بكين.. كشف النقاب عن جيلي جالاكسي شينغياو 6 الجديدة في الصين

جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6

تبدأ من 800 ألف.. تعرف على أحدث سيارات بالسوق المصري

احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري

فيديو

لحج أكثر راحه

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد