من المؤبد للإفراج أمام النقض.. المحامي أشرف نبيل يقتنص براءة المُتهمين في قضية «مذبحة أبوحزام» بقنا

في سابقة قضائية نادرة سطرتها محكمة النقض المصرية بجلسة الدائرة الخميس الموافق 2 أبريل 2026 "و" في الطعن رقم 22318 لسنة 95 ق نجح المحامي الجنائي أشرف نبيل في انتزاع حكم بالبراءة لصالح نشأت عبد الصبور عبد المطلب وبكري جمال عبد اللطيف بكري بعد أن كان محكوماً عليهما بالسجن المؤبد في قضية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية أخرى وحيازة أسلحة آلية وذخائر بدائرة مركز شرطة نجع حمادي ضمن تبعات أحداث مذبحة أبو حزام الدامية.



وقد استطاع نبيل إقناع المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالبراءة مباشرة دون إحالة القضية لإعادة المحاكمة وهو المسلك القانوني الذي لا تسلكه محكمة النقض إلا في حالات استثنائية تتيقن فيها من براءة المتهمين وانهاء الحكم المطعون عليه تماماً.



وتعود جذور الواقعة إلى يونيو عام 2021 حينما تعرضت سيارة ميكروباص تقل ركاباً من قرية أبو حزام لكمين مسلح انهمر خلاله الرصاص الآلي بغزارة مما أسفر عن سقوط 11 قتيلاً و7 جرحى في حادثة مفجعة أججت الصراعات الثأرية بالمنطقة.



ويأتي هذا الحكم ليضاف إلى سجل خاص بالمحامي الشهير أشرف نبيل في التعامل مع القضايا الشائكة ومنها قضية التشكيل العصابي العابر للحدود .



ولم تكن هذه المرة الأولى التى ينجح أشرف نبيل فى الحصول على البراءة مباشرة من محكمة النقض دون إعادة محاكمة بل سبق له النجاح فى نقض الكثير من الأحكام فى قضايا كبيرة ومعقدة مثل قضية التشكيل العصابي للميليشيات الليبية مع عناصر مصرية فى جريمة الخطف والاحتجاز للمصريين والتهديد بالقتل مع طلب فدية والاتجار بالبشر والاسلحة والذخيرة فى دولة ليبيا بدعوى الهجرة غير الشرعية والتى استطاع المحامى المخضرم اشرف نبيل بالنقض والطعن على الأحكام المشددة فى القضية والغاء الحكم والقضاء بالبراءة مباشرة من محكمة النقض.