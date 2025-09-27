بعد نجاحه مع إسبانيا.. المافيا الأوكرانية تلجأ للمحامى المصرى أشرف نبيل لإنقاذ أعضائها من الإعدام بمصر

في تطور جديد لواحدة من أخطر قضايا الجريمة المنظمة، استعانت المافيا الأوكرانية بالمحامي المصري الشهير أشرف نبيل لتولي الدفاع عن أفراد تشكيل عصابي دولي ضبطته الأجهزة الأمنية المصرية مؤخراً، مقابل أتعاب تخطت ثلاثة ملايين دولار.

وذلك بعد سلسلة نجاحات حققها نبيل في قضايا مماثلة، أبرزها العام الماضي حين تمكن من إنقاذ أحد عناصر المافيا الإسبانية من حكم الإعدام إلى السجن لمدة عام واحد فقط مقابل أتعاب بلغت مليون يورو.

الحصول على البراءة أمام محكمة النقض فى قضية التشكيل التابع للميليشيات الليبية

كما سبق ان نجح نبيل فى الحصول على البراءة أمام محكمة النقض فى قضية التشكيل التابع للميليشيات الليبية بالاشتراك مع عناصر مصرية فى قضية الخطف والاحتجاز والتهديد بالقتل مقابل فيدية والإتجار بالبشر للمصريين بليبيا الذى تم اختطافهم بعد ايهامهم بتمكنهم من الهجرة غير الشرعية لإيطاليا، مما جعل من المحامي المصري أشرف نبيل محاميا لعناصر المافيا الدولية ، وأثار استياء العديد من رواد التواصل الاجتماعي واصفين اياه بمحامى الشيطان.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 23 أبريل 2025، حين تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، بعد تبادل معلومات مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، من ضبط تشكيل عصابي دولي يضم عناصر أوكرانية بينهم نساء، يتزعمه عنصر إجرامي شديد الخطورة مطلوب على المستوى الدولي، تخصص في تصنيع وتهريب وتصدير المواد المخدرة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن زعيم التشكيل استأجر فيلا بدائرة قسم أول 6 أكتوبر وحولها إلى وكر لتصنيع مخدر الآيس وتصديره إلى الخارج، خاصة إلى إيطاليا، حيث عثرت قوات الشرطة أثناء المداهمة على آلات وأدوات ومطاحن ومساحيق تستخدم في التصنيع والتبخير والفصل، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام المخدرة قُدرت بما يقرب من طن كامل، فضلاً عن ستة جوازات سفر أوكرانية، وحاسوبين محمولين، وسبعة هواتف عليها محافظ للعملات الإلكترونية، وشريحتي اتصال دولية.

واعترفت إحدى المتهمات وتدعى (O.E) بأنها سبق ونجحت في تهريب خمس شحنات كبيرة من المادة الفعالة التي تدخل في تصنيع مخدر الآيس من مصر إلى إيطاليا، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

المحامي المصري أشرف نبيل أصبح اسماً بارزاً في الدفاع عن عناصر المافيا الدولية



ومع تصاعد القضية وتورط عناصر أوكرانية في شبكة دولية لتهريب المخدرات، لجأ شركاؤهم بالخارج إلى المحامي المصري أشرف نبيل، الذي أصبح اسماً بارزاً في الدفاع عن عناصر المافيا الدولية بعد تحقيقه نتائج لافتة في ملفات كبرى، ليتحول إلى الوجه القانوني الأبرز لعصابات الجريمة المنظمة الدولية