قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي لـ صدى البلد: زيادة حجم الإشغال بالعاصمة الإدارية خلال السنوات القادمة
ريمونتادا خيالية لـ بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية في أمم أفريقيا
رئيس الوزراء: 18.8 مليون سائح خلال 2025 وزيادة الصادرات غير البترولية 20%
تابع بنفسك.. تردد القناة الجزائرية لمتابعة أمم إفريقيا وآليات الظبط
رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطنين في مراجعات صندوق النقد
الرئيس السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محكمة النقض المصرية تستقبل وفدًا كوريًا لبحث التعاون القضائي

محكمة النقض المصرية تستقبل وفدًا كوريًا
محكمة النقض المصرية تستقبل وفدًا كوريًا
كتب محمد عبدالله :

استقبلت محكمة النقض المصرية وفدًا قضائيًا من دولة كوريًا الجنوبية رفيع المستوى برئاسة القاضى النائب الأول للمحكمة العليا بكوريا الجنوبية، وضم عددًا من السادة قضاة المحكمة العليا، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أطر التعاون القضائي بين البلدين.


وقد عُقد خلال الزيارة اجتماع موسّع مع القاضي المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بحضور نخبة من السادة قضاة ونواب رئيس محكمة النقض، وهم: القاضي محمد عبد العال نائب رئيس محكمة النقض والنائب الأول لمجلس القضاء الأعلى والقاضي عابد راشد نائب رئيس محكمة النقض و النائب الثاني لمجلس القضاء الأعلى والقاضي محمد حسن عبد اللطيف – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية و القاضي محمد هلالي – نائب رئيس محكمة النقض ومدير المكتب الفني و القاضي معتز مبروك – نائب رئيس محكمة النقض ومدير المكتب الفني و القاضي أحمد رفعت – نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى و القاضي خالد فاروق – نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام 
وتخلل الاجتماع مباحثات رفيعة المستوى حول توسيع أوجه التعاون بين المحكمتين في كافة المجالات القضائية والفنية، مع التركيز بصفة خاصة على مجال الميكنة والتحول الرقمي في منظومة التقاضي، والاستفادة من التجربة الكورية المتقدمة في هذا الشأن.


وفي إطار حرصه على تطوير المنظومة القضائية المصرية، أوصى المستشار الجليل عاصم الغايش بضرورة التعاون المباشر بين محكمة النقض المصرية والمحكمة العليا بكوريا الجنوبية لنقل وتبادل الخبرات التقنية، موجهًا رئيس إدارة العلاقات الدولية باتخاذ ما يلزم للتنسيق مع الجانب الكوري لنقل خبرات الميكنة وتطبيقاتها في إدارة منظومة التقاضي.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية استمرار الحوار المؤسسي وتفعيل برامج التعاون المشترك بما يدعم كفاءة العدالة ويواكب التطور التكنولوجي العالمي، ويعزز العلاقات القضائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية

النقض كوريا كوريا الجنوبية تعاون قضائي مصر وكوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

ترشيحاتنا

النائب محمد الأجرود

برلماني: لابد من ردع الصفحات المنتهِكة لحرمة العزاءات والجنازات

الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد

ياسر حسان يكشف لـ صدى البلد أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد

صورة تعبيرية

احذر.. 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد بالقانون

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد