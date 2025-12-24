محكمة النقض المصرية تستقبل وفدًا كوريًا لبحث التعاون القضائي

استقبلت محكمة النقض المصرية وفدًا قضائيًا من دولة كوريًا الجنوبية رفيع المستوى برئاسة القاضى النائب الأول للمحكمة العليا بكوريا الجنوبية، وضم عددًا من السادة قضاة المحكمة العليا، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أطر التعاون القضائي بين البلدين.



وقد عُقد خلال الزيارة اجتماع موسّع مع القاضي المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بحضور نخبة من السادة قضاة ونواب رئيس محكمة النقض، وهم: القاضي محمد عبد العال نائب رئيس محكمة النقض والنائب الأول لمجلس القضاء الأعلى والقاضي عابد راشد نائب رئيس محكمة النقض و النائب الثاني لمجلس القضاء الأعلى والقاضي محمد حسن عبد اللطيف – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية و القاضي محمد هلالي – نائب رئيس محكمة النقض ومدير المكتب الفني و القاضي معتز مبروك – نائب رئيس محكمة النقض ومدير المكتب الفني و القاضي أحمد رفعت – نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى و القاضي خالد فاروق – نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام

وتخلل الاجتماع مباحثات رفيعة المستوى حول توسيع أوجه التعاون بين المحكمتين في كافة المجالات القضائية والفنية، مع التركيز بصفة خاصة على مجال الميكنة والتحول الرقمي في منظومة التقاضي، والاستفادة من التجربة الكورية المتقدمة في هذا الشأن.



وفي إطار حرصه على تطوير المنظومة القضائية المصرية، أوصى المستشار الجليل عاصم الغايش بضرورة التعاون المباشر بين محكمة النقض المصرية والمحكمة العليا بكوريا الجنوبية لنقل وتبادل الخبرات التقنية، موجهًا رئيس إدارة العلاقات الدولية باتخاذ ما يلزم للتنسيق مع الجانب الكوري لنقل خبرات الميكنة وتطبيقاتها في إدارة منظومة التقاضي.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية استمرار الحوار المؤسسي وتفعيل برامج التعاون المشترك بما يدعم كفاءة العدالة ويواكب التطور التكنولوجي العالمي، ويعزز العلاقات القضائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية