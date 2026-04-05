الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزارة الزراعة تتابع الالتزام بالعمل عن بُعد اليوم الأحد مع استمرار أداء القطاعات الحيوية

شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامها بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد اليوم الأحد، خلال شهر أبريل، في إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق وخفض استهلاك الطاقة، مع التأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات الحيوية للمزارعين والمنتفعين والمستثمرين دون تأثر.

وأكدت الوزارة استمرار عمل المعامل المركزية، والجهات الخدمية والإنتاجية، ذات التعامل المباشر مع الجمهور لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة ومصالح المنتجين والمصدرين، حيث واصل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية  استقبال وفحص عينات الصادرات الزراعية، بما يضمن الحفاظ على جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، فضلا عن معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية للكشف على جودة وسلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني، كما تواصل مديريات الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي جهودها في المرور الميداني لرصد ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، فضلا عن مواصلة محطات الغربلة والفحص أعمالها في تجهيز وإعداد التقاوي للموسم الزراعي الصيفي، بما يضمن توافر التقاوي المعتمدة من الأرز والذرة والقطن في التوقيت المناسب.

وشملت العديد من قطاعات الوزارة تطبيق نظام العمل عن بُعد، مع استمرار أداء المهام الأساسية،  حيث يتم التنسيق مع المديريات لمتابعة الموسم الزراعي الشتوي وخاصة القمح، فضلا عن تقديم التوصيات الفنية للمزارعين من خلال المنصات الرقمية ووسائل التواصل المختلفة، والرد على شكاوى واستفسارات المزارعين.

كما استمرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية في متابعة الموقف الوبائي وتنفيذ برامج التحصين من خلال الحملة القومية للتحصين، مع تفعيل العمل الإداري عن بُعد، واستمر مركز البحوث الزراعية ومعاهده البحثية في تنفيذ الأنشطة البحثية العاجلة والتجارب الحقلية الضرورية، مع تطبيق نظام العمل عن بُعد للأعمال الإدارية، كما واصل جهاز تحسين الأراضي تنفيذ الأعمال الميدانية المرتبطة بخدمة المزارعين.

وأكدت وزارة الزراعة أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يأتي دون الإخلال بسير العمل أو الخدمات المقدمة، مشددة على استمرار التنسيق الكامل بين جميع قطاعاتها لضمان دعم المزارعين وتحقيق استقرار العملية الزراعية.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، قد أصدر عددا من القرارات لترشيد الانفاق تضمنت تخصيص سيارة واحدة فقط لكل قيادة، مع التأكيد على ترشيد صرف الوقود والتشديد على مراجعة ذلك دوريا حسب التعليمات، والتوقف التام عن إنارة جميع المباني التابعة للوزارة ليلًا من الخارج، وخفض الإضاءة الداخلية لجميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة، والالتزام بترشيد وخفض استهلاك الطاقة على وجه العموم.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

أكاديمية البحث العلمي تعلن مد فترة التقديم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة

جامعة حلوان التكنولوجية تطلق مشروعا لشحن سيارات الجولف بالطاقة الشمسية

أقمار الأرصاد ترصد سحب السلوم.. طقس متقلب يجمع بين الأمطار والرمال والحرارة غدا

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق

عمرو يوسف

عملية جراحية

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

