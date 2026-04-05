انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور
انفجارات متعددة تهز طهران ومناطق جنوبية وشمالية من إيران
مصرع 5 أشخاص وإصابة فتاة من أسرة واحدة في حادث تصادم بصحراوي سوهاج
هل يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية للمرضى بدلا من المال؟.. الإفتاء تجيب
‏إعلام إيراني: 5 قتلى بهجوم أمريكي إسرائيلي على قم
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام
إعلام عبري: إطلاق صفارات الإنذار بالجليل الغربي
دعم الشفافية ومكافحة الفساد.. النواب يناقش مشروع قانون المحليات اليوم
بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026
لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع
نتنياهو لترامب: مستوى التعاون داخل ساحة المعركة وخارجها غير مسبوق
ثروت سويلم: قرار إلغاء الهبوط لن يتكرر مرة أخرى تحت أي ظرف
برلمان

وزير التعليم : الذكاء الاصطناعي أفضل اختراع أفاد العملية التعليمية

قال محمد عبد اللطيف وزير التعليم خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة لاتصالات بمجلس النواب ، إن الوزارة اقترحت على وزارة الاتصالات ان يكون هناك قانون للحماية من مواقع التاوصل الاجتماعي للتطبيق ومراعاة احتياطات السن .


و اضاف "عبد اللطيف " موجها حديثه للطلبة المشاركين في الاجتماع من المدارس :" الجيل اللي في اولى ثانوي بدانا ندرس له برمجة كودينج و ذكاء اصطناعي ، و اعتقد ان احسن اختراع يفيد العملية التعليميمة ظهر اخر 100 عام ، هو الذكاء الاصطناعي لان التعليم قائم على تحليل البيانات و هذا سيساعد الطبة على الابتكار و التفكير النقدي و ده بيساعد فيه الذكاء الاصطناعي".

و تابع وزير التعليم :" اي مهنة الآن تحتاج لبرمجة و ذكاء اصطناعي ، و تدريسه في أولى ثانوي ليس له علاقة بعملك مهندس تكنولوجي او مبرمج ، و لكن هذا أمر يجب ان تكونوا فاهمينه ، فهل الطبيب اللي فاهم برمجة مثل اللي ميعرفش ، أي مهنة ستعملوا بها لا يمكن دون أن تفهم برمجة و ذكاء اصطناعي ، لأنه يمثل طريقة تفكير بشكل مختلف ".

واضاف " عبد اللطيف":" مهم ألا تتعاملوا مع البرمجة انها مادة للنجاح انما مهارة للحياة ، و منصات التواصل الاجتماعي يتم التعامل معها بتفكير نقدي و نعلم اين الخبر السليم و غير السليم ، و مهم ان هذا القانون يخرج لأنه مهم جدا بالشكل الذي يساعد وزير الاتصالات ان تكون المنصات الموجودة تعطي محتوى مفيد . لا نتحدث عن حجب منصات .

