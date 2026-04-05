وزير التعليم : الذكاء الاصطناعي أفضل اختراع أفاد العملية التعليمية

قال محمد عبد اللطيف وزير التعليم خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة لاتصالات بمجلس النواب ، إن الوزارة اقترحت على وزارة الاتصالات ان يكون هناك قانون للحماية من مواقع التاوصل الاجتماعي للتطبيق ومراعاة احتياطات السن .



و اضاف "عبد اللطيف " موجها حديثه للطلبة المشاركين في الاجتماع من المدارس :" الجيل اللي في اولى ثانوي بدانا ندرس له برمجة كودينج و ذكاء اصطناعي ، و اعتقد ان احسن اختراع يفيد العملية التعليميمة ظهر اخر 100 عام ، هو الذكاء الاصطناعي لان التعليم قائم على تحليل البيانات و هذا سيساعد الطبة على الابتكار و التفكير النقدي و ده بيساعد فيه الذكاء الاصطناعي".

و تابع وزير التعليم :" اي مهنة الآن تحتاج لبرمجة و ذكاء اصطناعي ، و تدريسه في أولى ثانوي ليس له علاقة بعملك مهندس تكنولوجي او مبرمج ، و لكن هذا أمر يجب ان تكونوا فاهمينه ، فهل الطبيب اللي فاهم برمجة مثل اللي ميعرفش ، أي مهنة ستعملوا بها لا يمكن دون أن تفهم برمجة و ذكاء اصطناعي ، لأنه يمثل طريقة تفكير بشكل مختلف ".

واضاف " عبد اللطيف":" مهم ألا تتعاملوا مع البرمجة انها مادة للنجاح انما مهارة للحياة ، و منصات التواصل الاجتماعي يتم التعامل معها بتفكير نقدي و نعلم اين الخبر السليم و غير السليم ، و مهم ان هذا القانون يخرج لأنه مهم جدا بالشكل الذي يساعد وزير الاتصالات ان تكون المنصات الموجودة تعطي محتوى مفيد . لا نتحدث عن حجب منصات .