دراسة تكشف عن عصير رخيص يعالج الأنيميا | لن تتوقعه

يعاني عدد كبير من الاشخاص من الأنيميا أو فقر الدم حيث أنها تعد من اشهر الامراض في مختلف الدول العالم وأكثر الفئات العرضة لها هم النساء والأطفال وكبار السن.

ووفقا لموقع news-medical كشفت دراسة تحليلية للأدلة المتاحة، نُشرت في مجلة BMJ Nutrition Prevention & Health ذات الوصول المفتوح، إلى أن تناول عصير الجوافة بانتظام قد يكون إضافة سهلة الوصول وبأسعار معقولة للمساعدة في خفض خطر الإصابة بفقر الدم لدى النساء في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

تشير البيانات المجمعة إلى أن مزيج عصير الجوافة ومكملات الحديد أكثر فعالية من المكملات وحدها في تعزيز مستويات الهيموجلوبين، مما دفع الباحثين إلى اقتراح إدراجه في الاستشارات الغذائية للوقاية من فقر الدم في البلدان التي ترتفع فيها نسبة انتشار هذه الحالة.

ويشير الباحثون إلى أن فقر الدم الناتج عن نقص الحديد شائع جداً بين المراهقات والنساء الحوامل في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يعرضهن لخطر متزايد للإصابة بالأمراض والوفاة.

في العديد من المناطق الآسيوية، تُعدّ فاكهة الجوافة مصدراً غنياً وميسور التكلفة لفيتامين سي، الذي يُعزز امتصاص الحديد الغذائي من المصادر النباتية، كما يُضيفون وتحتوي هذه الفاكهة على ما يصل إلى أربعة أضعاف كمية فيتامين سي الموجودة في البرتقال لكل 100 غرام، كما أنها تُوفر فيتامين أ، وحمض الفوليك، والألياف الغذائية، وكميات معتدلة من الحديد، كما يُشيرون.

على الرغم من أن العديد من الدراسات الإندونيسية الصغيرة قد أبلغت عن زيادات في الهيموجلوبين بعد شرب العصير، إلا أن النتائج لم يتم تجميعها لتحديد فعاليته الشاملة، كما أوضحوا.

لذلك قام الباحثون بفحص قواعد البيانات البحثية بحثاً عن التجارب السريرية ذات الصلة والدراسات شبه التجريبية المنشورة باللغة الإنجليزية منذ عام 2000 فصاعداً.

وجد الباحثون 17 دراسة مؤهلة، منها 15 دراسة شبه تجريبية، ودراستان عشوائيتان مضبوطتان. ركزت ست دراسات على المراهقات، بينما شملت 11 دراسة النساء الحوامل. قيّمت معظم الدراسات (9 دراسات) آثار تناول عصير الجوافة مع مكملات الحديد.

تم تجميع نتائج 12 دراسة كمية شملت 235 امرأة وفتاة مراهقة. وبلغ متوسط ​​الفرق المجمع في مستويات الهيموجلوبين 1.71 غ/دل، مما يشير إلى تحسن ملحوظ بعد تناول عصير الجوافة.

أظهر تحليل مفصل آخر اختلافات متوسطة بعد شرب العصير بلغت 1.52 جم/ديسيلتر بين الفتيات المراهقات و1.84 جم/ديسيلتر بين النساء الحوامل

