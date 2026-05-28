قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وادي دجلة يتصدر مجموعة تفادي الهبوط بثنائية أمام طلائع الجيش بالدوري
نقلت ملايين المواطنين.. السكة الحديد تعلن انتظام رحلات القطارات بالمحافظات في ثاني أيام العيد
خارجية الاحتلال تقرر قطع علاقاتها بمكتب الأمين العام للأمم المتحدة
في ثاني أيام عيد الأضحى.. الذهب يرتفع 50 جنيها بعد ساعات من تعاملات مساء اليوم
الكشف عن أحد أكثر الأسرار غموضًا داخل الهرم الأكبر.. ماذا وجد العلماء؟
انهيار جزئي لعقار بالمنوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الخطر
الصحة: تقديم أكثر من 125 مليون خدمة طبية للسيدات عبر مبادرات 100 مليون صحة
حالة الطقس .. سحب رعدية تغطي 3 محافظات وتحذيرات من بعض الظواهر
2119 حالة طوارئ و4018 تحليلا طبيا.. نشاط مكثف بمستشفيات قصر العيني خلال العيد
مدرب بورنموث السابق يهدد مستقبل آرني سلوت في ليفربول
ثابت في محلات الصاغة.. الذهب في السعودية يسجل 472 ريالا
خدعة جهنمية.. سر بسيط يحميك من شراء الذهب المغشوش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة تكشف عن عصير رخيص يعالج الأنيميا | لن تتوقعه

الأنيميا
الأنيميا
اسماء محمد

 يعاني عدد كبير من الاشخاص من الأنيميا أو فقر الدم حيث أنها تعد من اشهر الامراض في مختلف الدول العالم وأكثر الفئات العرضة لها هم النساء والأطفال وكبار السن.

ووفقا لموقع news-medical كشفت دراسة تحليلية للأدلة المتاحة، نُشرت في مجلة  BMJ Nutrition Prevention & Health ذات الوصول المفتوح، إلى أن تناول عصير الجوافة بانتظام قد يكون إضافة سهلة الوصول وبأسعار معقولة للمساعدة في خفض خطر الإصابة بفقر الدم لدى النساء في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

تشير البيانات المجمعة إلى أن مزيج عصير الجوافة ومكملات الحديد أكثر فعالية من المكملات وحدها في تعزيز مستويات الهيموجلوبين، مما دفع الباحثين إلى اقتراح إدراجه في الاستشارات الغذائية للوقاية من فقر الدم في البلدان التي ترتفع فيها نسبة انتشار هذه الحالة.

ويشير الباحثون إلى أن فقر الدم الناتج عن نقص الحديد شائع جداً بين المراهقات والنساء الحوامل في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يعرضهن لخطر متزايد للإصابة بالأمراض والوفاة.

في العديد من المناطق الآسيوية، تُعدّ فاكهة الجوافة مصدراً غنياً وميسور التكلفة لفيتامين سي، الذي يُعزز امتصاص الحديد الغذائي من المصادر النباتية، كما يُضيفون وتحتوي هذه الفاكهة على ما يصل إلى أربعة أضعاف كمية فيتامين سي الموجودة في البرتقال لكل 100 غرام، كما أنها تُوفر فيتامين أ، وحمض الفوليك، والألياف الغذائية، وكميات معتدلة من الحديد، كما يُشيرون.

على الرغم من أن العديد من الدراسات الإندونيسية الصغيرة قد أبلغت عن زيادات في الهيموجلوبين بعد شرب العصير، إلا أن النتائج لم يتم تجميعها لتحديد فعاليته الشاملة، كما أوضحوا.

لذلك قام الباحثون بفحص قواعد البيانات البحثية بحثاً عن التجارب السريرية ذات الصلة والدراسات شبه التجريبية المنشورة باللغة الإنجليزية منذ عام 2000 فصاعداً.

وجد الباحثون 17 دراسة مؤهلة، منها 15 دراسة شبه تجريبية، ودراستان عشوائيتان مضبوطتان. ركزت ست دراسات على المراهقات، بينما شملت 11 دراسة النساء الحوامل. قيّمت معظم الدراسات (9 دراسات) آثار تناول عصير الجوافة مع مكملات الحديد.

تم تجميع نتائج 12 دراسة كمية شملت 235 امرأة وفتاة مراهقة. وبلغ متوسط ​​الفرق المجمع في مستويات الهيموجلوبين 1.71 غ/دل، مما يشير إلى تحسن ملحوظ بعد تناول عصير الجوافة.

أظهر تحليل مفصل آخر اختلافات متوسطة بعد شرب العصير بلغت 1.52 جم/ديسيلتر بين الفتيات المراهقات و1.84 جم/ديسيلتر بين النساء الحوامل
 

فقر الدم عصير الجوافة الأنيميا دراسة يعالج الانيميا علاج فقر الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

خالد الغندور

خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور

محمد صلاح

ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

سعر الذهب

تراجع عيار 21.. سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

مهتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

تركي آل الشيخ

رقم قياسي .. تركي آل الشيخ يعلق على إيرادات 7 Dogs أول أيام العيد

التصالح في مخالفات البناء

العد التنازلي بدأ.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

أرشيفية

العيد عندنا يعني أفلام الزعيم.. صفاء جلال تكشف ذكريات العيد مع عادل إمام

مصر

مصر تدين هجمات إيران على الكويت.. وتؤكد: أمن الخليج جزء من الأمن العربي

أرشيفية

مارينا تستعد لصيف 2026 بتطوير شامل للشواطئ والخدمات

بالصور

كله بهاريز.. طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن

العكاوى
العكاوى
العكاوى

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد