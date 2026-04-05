تفاصيل القبض على بائع متجول بسوهاج لرفعه أسعار الخضراوات والفواكه

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج في كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قيام بائع خضراوات متجول ببيع منتجاته بأسعار أعلى من الأسعار المتداولة، في محاولة لاستغلال المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد برصد منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضرر خلاله أحد الأشخاص من بائع متجول بدائرة مركز شرطة أخميم، لقيامه برفع أسعار الخضراوات بشكل مبالغ فيه مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة وكشف ملابساتها، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية البائع المشكو في حقه، وتبين أنه بائع خضراوات متجول، يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، معترفًا بقيامه برفع الأسعار بقصد تحقيق أرباح سريعة دون مراعاة لظروف المواطنين.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن مثل هذه الممارسات يتم التعامل معها بحسم، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين، خاصة في السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.