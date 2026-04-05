قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تصادم ميكروباص بشجرة.. تعافي وخروج 4 من مصابي حادث جرجا في سوهاج

حادث سوهاج
حادث سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت الحالة الصحية لعدد من مصابي حادث طريق "مصر/ أسوان" الزراعي بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، تحسنًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، حيث تماثل 4 من المصابين للشفاء وغادروا المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فيما يواصل باقي المصابين تلقي العلاج تحت إشراف طبي مكثف.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بشجرة عند مدخل نجع خليفة بقرية البربا؛ ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وبحسب مصادر طبية، فقد تم خروج 4 حالات من المصابين عقب استقرار حالتهم الصحية وتحسنها بشكل كبير، بعد خضوعهم للفحوصات والعلاج اللازم داخل المستشفى الجامعي، بينما لا يزال 5 مصابين آخرين يتلقون الرعاية الطبية، مع متابعة مستمرة لحالتهم.

ومن جانبه، شدد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية للمصابين، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات للتعامل مع الحالات الطارئة، ومتابعة الحالة الصحية للمصابين أولًا بأول، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

كما وجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات خروج الحالات المتعافية، وتوفير سبل الدعم اللازم لأسر الضحايا، معربًا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل لباقي المصابين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج جرجا سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد