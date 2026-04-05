تصادم ميكروباص بشجرة.. تعافي وخروج 4 من مصابي حادث جرجا في سوهاج

شهدت الحالة الصحية لعدد من مصابي حادث طريق "مصر/ أسوان" الزراعي بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، تحسنًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، حيث تماثل 4 من المصابين للشفاء وغادروا المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فيما يواصل باقي المصابين تلقي العلاج تحت إشراف طبي مكثف.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بشجرة عند مدخل نجع خليفة بقرية البربا؛ ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وبحسب مصادر طبية، فقد تم خروج 4 حالات من المصابين عقب استقرار حالتهم الصحية وتحسنها بشكل كبير، بعد خضوعهم للفحوصات والعلاج اللازم داخل المستشفى الجامعي، بينما لا يزال 5 مصابين آخرين يتلقون الرعاية الطبية، مع متابعة مستمرة لحالتهم.

ومن جانبه، شدد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية للمصابين، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات للتعامل مع الحالات الطارئة، ومتابعة الحالة الصحية للمصابين أولًا بأول، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

كما وجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات خروج الحالات المتعافية، وتوفير سبل الدعم اللازم لأسر الضحايا، معربًا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل لباقي المصابين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.