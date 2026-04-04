حبس سائق توكتوك تعدى على طالبة وحطم هاتفها في سوهاج

قررت النيابة العامة حبس سائق توكتوك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي على طالبة بالسب، وتحطيم هاتفها المحمول، عقب نشوب خلاف بينهما على قيمة الأجرة بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سائق توكتوك، أثناء تعديه لفظيًا على فتاة، وتحطيم هاتفها المحمول بدائرة المركز.

وبالفحص والتحريات، تم تحديد هوية الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها طالبة، وتقيم بدائرة المركز، وبسؤالها أفادت بأنه بتاريخ 2 من الشهر الجاري، وأثناء استقلالها مركبة “توك توك”، طلب منها قائدها دفع أجرة أعلى من المتعارف عليه.

وعقب رفضها نشبت بينهما مشادة كلامية، قام على إثرها السائق بالتعدي عليها بالسب، وتحطيم هاتفها المحمول أثناء محاولتها تصوير الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المركبة المستخدمة في الواقعة، والتي تبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه مزارع ويقيم بدائرة المركز.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه؛نتيجة الخلاف على الأجرة، ما دفعه للتعدي على الطالبة وإتلاف هاتفها، وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.