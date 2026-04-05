مصرع وإصابة 12 مواطنًا .. محافظ سوهاج يُنيب السكرتير المساعد لتفقد حالة مُصابي حادث جرجا| صور

أناب اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم الدكتور محمد حلمي سكرتير عام مساعد المحافظة، لتفقد مصابي حادث جرجا، والاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث أدى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسوان الزراعي، في طريقها إلى قرية البربا بمركز جرجا.

ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص، ووفاة 3 آخرين، حيث تم تحويل عدد من الحالات من مستشفى جرجا العام إلى المستشفى الجامعي بالكوامل، وتم خروج 4 حالات اصابات خفيفة، ومتبقى 5 حالات لتلقي العلاج اللازم.

وشدد المحافظ على تقديم كافة اوجه الرعاية للمصابين، ومساعدة اسر المتوفين لسرعة انهاء اجراءات الدفن وتوفير سيارات لنقلهم الى اماكن اقامتهم، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، والرحمة للمتوفين ولذويهم الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ على تقديم أوجه الدعم والرعاية الطبية الكاملة للمصابين، مع متابعة حالتهم الصحية أولاً بأول، حيث قام برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.