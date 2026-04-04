كسر التليفون .. ضبط سائق توك توك تعدى على فتاة في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بالتعدى بالسب على فتاة وتحطيم هاتفها لخلاف بينهما حول الأجرة في سوهاج.

بالفحص أمكن تحديد الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو (طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة طهطا) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 2 الجارى حال إستقلالها مركبة "توك توك" طلب منها قائدها أجرة أزيد من المقررة ولدى رفضها تعدى عليها بالسب وأتلف هاتفها المحمول حال محاولتها تصويره .

أمكن تحديد وضبط مركبة التوك توك "بدون لوحات معدنية" وقائدها (مزارع – مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

