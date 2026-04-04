كلب وسلاح أبيض.. سقوط المتهمين بالتعدى على شخص في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخرين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على قائد سيارة "ملاكى" بسلاح أبيض وبحوزتهم كلب بالبحيرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/ مارس المنقضى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عاملان " الظاهران بمقطع الفيديو" - مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وترويعه بإستخدام كلب لخلافات بينهم حول أولوية المرور مما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، وعدم إستخدامهم لأسلحة بيضاء .

أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبحوزتهما الكلب المستخدم فى التعدى ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيقات ، وتم إيداع الكلب بإحدى دور الرعاية البيطرية.





