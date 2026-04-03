رقص مثير.. قرار من النيابة بشأن صانعة محتوى في الجيزة

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط صانعة محتوى لإتيانها بأفعال خادشة للحياء في الجيزة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى بالجيزة، لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بـ"الرقص بملابس خادشة للحياء" و"الإتيان بإيحاءات غير لائقة" تتنافى مع القيم المجتمعية.

جاء ذلك، بعد أن رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، هذا الأمر.

وبتقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية"؛ حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول)، وبفحصه؛ تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية حيالها.