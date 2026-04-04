بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه.. ضم 3 مستشفيات إلى الهيكل الإداري والتنظيمي لجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن موافقة مجلس الجامعة على ضم مستشفى الجراحات المتخصصة، ومستشفى شفا الأطفال، ومستشفى طب وجراحة الفم والأسنان، إلى الهيكل الإداري والتنظيمي لمستشفيات سوهاج الجامعية، وذلك في إطار خطة الجامعة لتعزيز المنظومة الصحية، وتوحيد الجهود، وتكامل الخدمات بين مختلف المستشفيات الجامعية.

وأوضح النعماني أن ذلك يسهم في تحسين كفاءة التشغيل، ورفع مستوى الرعاية الصحية، وتسهيل تقديم الخدمات الطبية المتخصصة للمرضى.

وقال إن إجمالي تكلفة إنشاء وتجهيز هذه المستشفيات تجاوزت 2 مليار و800 مليون جنيه، مؤكدًا أنها تم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وأضاف "النعماني" أن ضم المستشفيات الجديدة يمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة ولتعزيز التكامل بين مستشفياتنا وتقديم خدمة أكثر كفاءة وجودة لأهالينا المرضي، إلى جانب دعم العملية التعليمية والتدريبية لطلاب كليات القطاع الطبي.