جامعة سوهاج تفتح باب التمكين لأوائل الخريجين داخل الجهاز الإداري

أعلنت جامعة سوهاج بدء إجراءات حصر أوائل الخريجين على مستوى جميع الكليات خلال السنوات العشر الماضية، في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في العقول الشابة، تمهيدًا لإدماجهم في الجهاز الإداري للدولة، بما يعزز كفاءة المؤسسات الحكومية ويضخ دماءً جديدة قائمة على التميز العلمي.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لرؤية المجلس الأعلى للجامعات، والتي تستهدف الربط الحقيقي بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل، من خلال بناء قاعدة بيانات دقيقة تضم النماذج الأكثر تفوقًا، تمهيدًا للاستفادة منها في مختلف قطاعات الدولة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في مسار دعم المتفوقين، حيث تتيح لهم فرصًا حقيقية للالتحاق بالعمل داخل الجهاز الإداري، إلى جانب الجامعات والمراكز البحثية.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لاحتضان الكفاءات الشابة ومنحها المساحة التي تستحقها للمشاركة في بناء المستقبل.

وأوضح رئيس الجامعة أن عملية الحصر تشمل خريجي الفترة من عام 2014 وحتى مارس 2026، من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، سواء من داخل مصر أو خارجها بعد معادلة الشهادات، بالإضافة إلى غير المعينين كمعيدين، مؤكدًا أهمية تسجيل البيانات بدقة وفي المواعيد المحددة لضمان إدراج الأسماء ضمن هذا المشروع الحيوي.

ودعت الجامعة جميع المستحقين إلى سرعة التسجيل عبر الرابط المخصص، للاستفادة من الفرص الوظيفية التي تفتح أبوابها أمام النخبة، في إطار توجه عام يضع الكفاءة في مقدمة معايير الاختيار ويمنح الأمل لجيل جديد من المتميزين.