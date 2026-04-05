الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

«حرامي البصر».. تعرّف على مرض المياه الزرقاء الذي يُهدّد عينيك بصمت

أسماء عبد الحفيظ

في عالم أمراض العيون، هناك لقب مرعب يُطلق على أحد أخطر الأمراض التي قد تصيب الإنسان دون أن يشعر، وهو "حرامي البصر". هذا اللقب يُستخدم للإشارة إلى مرض المياه الزرقاء، أو ما يُعرف طبيًا بالجلوكوما، والذي يُعد من أبرز أسباب فقدان النظر حول العالم إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه مبكرًا.

ما هي المياه الزرقاء؟

قال الدكتور أحمد حسنين، استشاري العيون، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن المياه الزرقاء ليست مجرد تغير في لون العين كما يعتقد البعض، بل هي مرض يصيب العصب البصري نتيجة ارتفاع ضغط العين أو ضعف تدفق الدم إلى العصب. ومع مرور الوقت، يؤدي هذا التلف إلى فقدان تدريجي في مجال الرؤية، وقد ينتهي بالعمى الكامل.

لماذا سُميت بـ "حرامي البصر"؟

سُميت المياه الزرقاء بهذا الاسم المخيف لأنها تسرق النظر بشكل تدريجي وبدون أعراض واضحة في المراحل الأولى. فقد لا يشعر المريض بأي ألم أو تغير ملحوظ، بينما يكون العصب البصري يتعرض للتلف بالفعل.

أسباب الإصابة بالمياه الزرقاء

هناك عدة عوامل قد تزيد من خطر الإصابة، منها:

  • ارتفاع ضغط العين بشكل مستمر.
  • التقدم في العمر، خاصة بعد سن الأربعين.
  • وجود تاريخ عائلي للمرض.
  • الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
  • الاستخدام الطويل للكورتيزون.
  • قصر النظر أو طوله بشكل شديد.

أعراض المياه الزرقاء

في معظم الحالات، لا تظهر أعراض واضحة في البداية، لكن مع تقدم المرض قد تظهر:

  • فقدان تدريجي في الرؤية الجانبية.
  • تشوش في الرؤية.
  • رؤية هالات ملونة حول الأضواء.
  • ألم في العين في بعض الأنواع الحادة.
  • صداع شديد وغثيان.

هل يمكن علاج المياه الزرقاء؟

حتى الآن، لا يمكن استعادة العصب البصري التالف، لكن يمكن إيقاف أو إبطاء تقدم المرض بشكل كبير من خلال:

  • قطرات العين التي تقلل ضغط العين.
  • الأدوية.
  • الليزر.
  • التدخل الجراحي في بعض الحالات.

أهمية الكشف المبكر

الكشف المبكر هو السلاح الأقوى ضد هذا المرض. لذلك يُنصح بإجراء فحص دوري للعين، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة. فزيارة طبيب العيون بشكل منتظم قد تنقذ بصرك من الفقدان.

نصائح لحماية عينيك

  • إجراء فحص دوري لضغط العين.
  • التحكم في الأمراض المزمنة مثل السكري.
  • تجنب استخدام الأدوية بدون استشارة طبية.
  • الحفاظ على نمط حياة صحي.
  • ارتداء نظارات شمسية لحماية العين.
