الهلال الأحمر يؤمن طبيًا رالي الحركة بركة بمشاركة 3 آلاف من المُسنين

شارك الهلال الأحمر المصري، في التأمين الطبي للنسخة الثالثة من رالي «الحركة بركة»، والذي أطلقت فعالياته، أمس، بمنطقة الميرلاند في مصر الجديدة، بمشاركة 3 آلاف مُسن ومُسنة، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

ويتولى الهلال الأحمر المصري تقديم خدمات الإسعافات الأولية والتدخل السريع في الحالات الطارئة، بمشاركة 6 فرق استجابة أثناء الطوارئ، وفريق متكامل من الأطباء والتمريض، وذلك في إطار حرص الهلال الأحمر المصري على تعزيز الجاهزية لدعم الفعاليات المجتمعية والرياضية الكبرى.

ومن المقرر، أن تنتشر فرق المتطوعين عند نقاط بداية ونهاية الماراثون، مجهزين بأدوات ومعدات وعربات مُجهزة بالأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.

ويأتي هذا الانتشار ضمن جهود الهلال الأحمر المصري لتأمين الفعاليات الكبرى والاحتفالات الجماهيرية، انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية كجهاز مساند لسلطات الدولة في أوقات السلم والأزمات.