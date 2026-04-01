جوجل تتيح للمستخدمين في أمريكا تغيير عنوان Gmail دون فقدان البيانات

كشفت منصة TechCrunch أن جوجل بدأت رسميًا في إتاحة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين في الولايات المتحدة تغيير عنوان البريد الإلكتروني الأساسي في Gmail، مع الاحتفاظ بكل الرسائل والملفات والبيانات المرتبطة بالحساب كما هي دون فقدان.

وأوضحت المنصة أن هذه الخطوة تمثّل تغييرًا مهمًا في سياسة استمرت لأكثر من 20 عامًا، كانت جوجل تقول فيها صراحة إن عناوين Gmail "لا يمكن عادةً تغييرها"، ما كان يجبر أي شخص يريد عنوانًا جديدًا على إنشاء حساب منفصل بالكامل ونقل بياناته يدويًا.

كيف تعمل الميزة الجديدة داخل جوجل؟

أوضحت تفاصيل رصدتها TechCrunch في صفحة دعم جوجل أن الميزة تظهر داخل إعدادات الحساب، حيث يمكن للمستخدم استبدال عنوان Gmail الحالي بعنوان جديد ينتهي أيضًا بـ gmail.com، ليصبح هو العنوان الأساسي للحساب.

وأشارت الملاحظات إلى أن العنوان القديم لا يُلغى ولا يُمسح، بل يتحول إلى ما يشبه "اسمًا مستعارًا" أو Alias، بحيث يستمر في استقبال الرسائل داخل نفس صندوق الوارد، ويمكن للمستخدم تسجيل الدخول إلى خدمات جوجل باستخدام أي من العنوانين.

أكدت الوثائق أن جميع البيانات الأخرى المرتبطة بالحساب، مثل الملفات على Google Drive والصور في Google Photos وسجل المشتريات على جوجل بلاي وسجل مشاهدة يوتيوب، تظل مرتبطة بالحساب نفسه ولا تتأثر بتغيير اسم البريد الإلكتروني، لأن التعديل يتم على "المعرّف الظاهر" للمستخدم لا على الحساب الداخلي.

قيود على عدد مرات التغيير

أشارت TechCrunch، استنادًا إلى النسخة المحدّثة من مستندات الدعم وبعض المنشورات على لينكدإن، إلى أن جوجل وضعت قيودًا واضحة على استخدام هذه الميزة لمنع سوء الاستغلال.

وأوضحت المنصة أن المستخدم لا يمكنه تغيير عنوان Gmail الأساسي أكثر من مرة خلال 12 شهرًا، مع وجود حد أقصى لعدد مرات التغيير يصل في بعض التقارير إلى ثلاث مرات طوال عمر الحساب، بما يعني أنه يمكن أن يكون لديك في النهاية حتى أربعة عناوين مختلفة مرّت على نفس الحساب.

أكدت جوجل كذلك أن العنوان الجديد الذي يختاره المستخدم لا يمكن حذفه لاحقًا، كما لا يمكن إنشاء عناوين Gmail إضافية أخرى للحساب خلال فترة الحظر الزمنية بعد التغيير، ما يعني ضرورة التفكير جيدًا قبل اختيار الاسم الجديد لأنه سيظل مرتبطًا بالحساب لفترة طويلة.

ماذا يحدث للعناوين القديمة والخدمات المرتبطة؟

أوضحت TechCrunch أن العنوان القديم يظل يعمل بشكل كامل كعنوان بديل؛ فكل الرسائل التي تُرسل إليه تصل إلى نفس صندوق الوارد، كما يمكن للمستخدم استخدامه لتسجيل الدخول، ما يقلل مخاطر فقدان رسائل مهمة من جهات ما زالت تستخدم البريد القديم.

وأشارت تقارير مرافقة إلى أن جوجل تحذر رغم ذلك من أن بعض الخدمات الخارجية أو المواقع التي تعتمد على عنوان البريد في تسجيل الدخول قد تحتاج إلى تحديث يدوي، خاصة إذا لم تكن تستخدم خيار "تسجيل الدخول باستخدام جوجل" بشكل مباشر.

أكدت هذه التقارير أن جوجل تطمئن المستخدمين إلى أن تغيير عنوان Gmail لن يؤثر على تكامل الحساب مع خدماتها نفسها، لكن على المستخدم أن يراجع أهم الحسابات والخدمات الخارجية التي تعتمد على البريد القديم للتأكد من تحديثها إلى العنوان الجديد عند الحاجة.

طرح تدريجي واحتمال توسع عالمي

أشارت TechCrunch إلى أن الميزة بدأت في الظهور أولًا عبر صفحة الدعم باللغة الهندية أواخر 2025، قبل أن تؤكد الشركة لاحقًا عبر تحديثات أخرى ومنشورات على منصات مهنية أن الإتاحة الفعلية بدأت بشكل تدريجي وتشمل حاليًا مستخدمين في الولايات المتحدة مع خطط للتوسع لاحقًا.

وأوضحت تقارير إضافية أن جوجل تتعامل مع هذا التحديث بحذر نظرًا لحساسية ربط عناوين البريد بالهوية الرقمية للمستخدمين، لذلك قد يستغرق وصول الميزة لكل الحسابات حول العالم بعض الوقت، مع احتمال وجود حسابات أو أنواع اشتراكات غير مدعومة في المرحلة الأولى.

أكدت المنصات التي تابعت التحديث أن هذه الخطوة تمثّل واحدة من أكثر التغييرات "ودية للمستخدم" في تاريخ Gmail، لأنها تتيح لمن أنشأوا بريدًا قديمًا بأسماء غير مناسبة أو غير مهنية فرصة إعادة صياغة "هوية البريد" الخاصة بهم دون التضحية بسنوات من الرسائل والملفات والذكريات المخزنة في خدمة البريد الأشهر عالميًا.