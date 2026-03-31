يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا ، مؤكدا أنه لم يتم حسم موقف الدراسة بالجامعات غدا، حتى الآن، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى أنه جار النظر في الأمر وإعلان القرار النهائي من خلال بيان رسمي خلال الساعات القادمة، وذلك وفقًا لحالة الطقس وصعوبة التنقلات للطلاب على مستوى الجمهورية.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين في المدارس، في ضوء حالة عدم الاستقرار المتوقع للأحوال الجوية.

وجاء القرار بعد متابعة دقيقة للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أشارت إلى احتمالية سقوط أمطار ورياح شديدة قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية.