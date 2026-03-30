وزير التعليم العالي: إعداد الطبيب المصري مشروع ممتد لـ25 عامًا.. وتكامل مع الصحة لتطوير المنظومة

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تدريب الأطباء وكافة العاملين في القطاع الصحي يمثل ركيزة أساسية لبناء الدول القوية، مشيرًا إلى أن التعليم والصحة يشكلان محورين رئيسيين في تحقيق التنمية وتعزيز قدرات الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع المشترك للجنتي الصحة والتعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والمخصص لمناقشة آليات تأهيل الكوادر الطبية، حيث أوضح أن المستشفيات الجامعية تضطلع بدور محوري في دعم المنظومة الصحية وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

وأشار قنصوه إلى خبرته السابقة كرئيس لجامعة الإسكندرية، مؤكدًا إدراكه لحجم التحديات المرتبطة بتوفير الموارد المالية اللازمة لتشغيل المستشفيات الجامعية وتقديم خدمات طبية فعالة للمرضى.

وتناول وزير التعليم العالي مراحل إعداد الطبيب المصري، موضحًا أنها تبدأ منذ التحاق الطالب بكلية الطب مرورًا بسنوات الدراسة المختلفة وصولًا إلى سنة الامتياز، التي تمثل بداية الاحتكاك الفعلي بالعمل المهني والتدريب العملي في مختلف التخصصات.

وشدد على أن بناء الكوادر الطبية المؤهلة عملية طويلة تمتد لنحو 25 عامًا، ولا تقتصر على الأطباء فقط، بل تشمل أيضًا أطقم التمريض وكافة العاملين في المنظومة الصحية.

وأكد قنصوه أهمية تحقيق التكامل مع وزارة الصحة لإعداد كوادر طبية قادرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي داخل المستشفيات، لافتًا إلى وجود تنسيق وتفاهم كامل بين الجانبين لوضع منظومة تدريب وتأهيل مستدامة تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.