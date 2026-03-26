وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.


في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية التكامل والتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهاز المصري للملكية الفكرية، باعتباره هيئة وطنية تضم تحت مظلتها مكاتب الملكية الفكرية بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى حرص الدولة على حماية هذه الحقوق، إلى جانب توفير بيئة داعمة لتعزيز حماية الملكية الفكرية داخل مؤسسات الدولة لصون حقوق المؤلفين والمخترعين.
 

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة والجامعات على تشجيع الباحثين في مجال البحث العلمي التطبيقي الذي يمكن تحويله إلى منتجات ملموسة تسهم في دعم جهود الارتقاء بالاقتصاد الوطني، ورفع القدرة التنافسية، عبر نشر الوعي بمفاهيم حماية الإبداع والابتكار، مع توفير بيئة بحثية محفزة للابتكار والتميز والإبداع، لزيادة تأثير مخرجات البحث العلمي ودعم اقتصاد المعرفة.


وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الوزارة تستهدف تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أنه يتم تحديث البرامج الدراسية وربطها باحتياجات وظائف المستقبل، بما يدعم تنافسية الخريجين وتزويدهم بالمعارف والجدارات اللازمة ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
 

ومن جانبه، استعرض الدكتور هشام عزمي محاور الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022-2027)، التي أُطلقت في سبتمبر 2022، والتي تتضمن 4 محاور رئيسية وهي (حوكمة البنية الأساسية، تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة، توعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية).
 

وفي هذا الاطار، أكد الدكتور هشام عزمي على أهمية المحور الرابع الخاص بتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية، إذ يهتم بنشر الوعي بهذه المفاهيم لتحفيز فئات المجتمع المختلفة على الابتكار والإبداع والبحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا والثقافة والفنون لتنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وعلميًا وثقافيًا. 


وتناول الاجتماع استعراض آليات تعزيز التنسيق بين الجهاز والجامعات، لتنظيم فعاليات توعوية للطلاب والباحثين وكافة منتسبي المجتمع الجامعي، مع التوسع في تنفيذ هذه الأنشطة بمختلف الجامعات.


كما ناقش الاجتماع التطور التشريعي لمنظومة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وحماية ودعم الابتكار مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والمهندسة مروة علاء المشرف على المتابعة الفنية والمالية لبرنامج هيئة تمويل العلوم. 
وحضر الاجتماع من جانب الجهاز المصري للملكية الفكرية، الدكتورة منى يحيى نائب رئيس الجهاز، والمستشار شادي الوكيل المستشار القانوني للجهاز، والدكتور أحمد حسام الدين الصغير مساعد رئيس الجهاز لشئون الملكية الفكرية والتنمية، والأستاذة نرمين المليجي رئيس الإدارة المركزية لخدمات الملكية الفكرية، والدكتورة رشا جمال المشرف على الإدارة العامة لبراءات الاختراع، والأستاذ هاني محسن مدير عام مكتب رئيس الجهاز.

صورة من موقع الهجوم

إصابات وأضرار جسيمة في كفر قاسم وسط إسرائيل جراء سقوط صاروخ انشطاري

أسعار الدواجن

انخفضت 30 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

محمد صلاح

أضخم عقد.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن وجهة محمد صلاح بعد ليفربول

خالد الغندور

ليس الزمالك.. خالد الغندور يتوقع بطل الدوري المصري هذا الموسم

أرشيفية

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وبرق ورياح قوية تضرب عدة مناطق اليوم

جوزيه جوميز

قرار جديد.. الفتح السعودي يحسم جدل رحيل جوميز إلى الأهلي

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس

أرشيفية

اتحاد منتجي الدواجن يزف بشري: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة

الجمباز

طوارئ في الاتحاد المصري للجمباز قبل استضافة كأس العالم

ممدوح عباس

شوبير: ممدوح عباس سبب طمأنة الزمالك في أزمة إيقاف القيد

عبده

حكاية أسرع طرد لمصطفي عبده في مباراة مصر وايطاليا

بالصور

لدايت صحى..طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر

طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .

مع موجة البرد ..مشروب لتقوية المناعة وتهدئة الحساسية

مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد