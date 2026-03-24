وزير التعليم العالي يبحث تعزيز كفاءة الخريجين بقطاع التمريض

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، والدكتورة سهير بدر الدين، رئيس قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

تناول الاجتماع سبل تطوير قدرات خريجي قطاع التمريض في الجامعات المصرية، ورفع كفاءة الكوادر التمريضية بالمستشفيات الجامعية.

وأكد أن قطاع التمريض يمثل أهمية كبيرة داخل منظومة المستشفيات الجامعية، وأن النهوض بهذا القطاع يُعد جزءًا أساسيًا من خطة عمل الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة.

كما نوّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى حرص الوزارة على تحسين مستوى الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية، في إطار توجه الدولة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تشهد تحديث البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي وتطبيق الخدمات الذكية؛ لتيسير الإجراءات وتحسين جودة الأداء، مشيرًا إلى دعم التعليم الطبي المستمر، وربط منظومة العلاج بالبحث العلمي والابتكار.

وناقش الوزير مع الحضور أهمية تأهيل وتدريب الكوادر التمريضية من خلال برامج تعليمية متطورة تواكب المعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات الجامعية، ويضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين.

وتناول الاجتماع أيضًا بحث تنظيم برامج تدريبية متخصصة وبرامج تأهيل مستمرة لأطقم التمريض، في إطار رفع كفاءتهم المهنية.

كما ناقش الاجتماع تقديم برامج تدريبية وبرامج متخصصة لطلاب كليات التمريض، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة على أعلى مستوى، تلبي الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل في قطاع التمريض، بما يتناسب مع دوره الحيوي في المنظومة الصحية.