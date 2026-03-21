عيد الأم.. عبدالعزيز قنصوة: المرأة المصرية ركيزة أساسية في منظومة التعليم العالي

يتقدم الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات إلى السيدات منتسبي الوزارة والمجتمع الأكاديمي، وذلك بمناسبة عيد الأم، تقديرًا لدورهن البارز في بناء الأجيال ودعم مسيرة العلم والمعرفة.

وأكد الوزير أن المرأة المصرية تمثل ركيزة أساسية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما تقدمه من إسهامات متميزة في مختلف التخصصات، ودورها الفاعل في دعم جهود التطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية.

كما أكد الوزير اعتزازه بما تقدمه السيدات من نماذج مشرفة في مختلف مواقع العمل، مشيدًا بجهودهن في تحقيق التوازن بين أدوارهن المهنية والأسرية، بما يعزز من استقرار المجتمع وتقدمه.

يذكر أن الإحصاءات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد تُظهر حضورًا متميزًا للمرأة في العملية التعليمية، حيث تبلغ نسبة السيدات عضوات هيئة التدريس نحو ٥٤.١٨٪ من إجمالي أعضاء هيئة التدريس، بما يعكس مكانة المرأة الأكاديمية ودورها المحوري في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، والمشاركة في إعداد كوادر علمية مؤهلة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

