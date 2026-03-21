صفقة الظل.. موسكو تعرض كبح تعاونها مع طهران مقابل تخلي واشنطن عن كييف
السيدة انتصار السيسي تهنئ أمهات مصر بمناسبة عيد الأم
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدينة ديمونا والبحر الميت
نائبة في عيد الأم: كل امرأة معطاءة تستحق لقب الأم المثالية
عناق يكسر البروتوكول في البيت الأبيض.. رئيسة وزراء اليابان تُفاجئ ترامب أمام العالم
إلتشي يحقق الفوز امام ريال مايوركا في الدوري الإسباني
مصرع 14 وإصابة العشرات في حريق مروع داخل مصنع بكوريا الجنوبية
سقوط جديد لليفربول في غياب محمد صلاح.. برايتون يعمّق جراح الريدز بالبريميرليج
الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية إسرائيلية ومطار بن جوريون في تل أبيب
الحرس الثوري يقود إعادة هيكلة حزب الله عقب المواجهة مع إسرائيل
52.29 جنيهًا سعر الدولار في السوق الرسمية ثاني أيام عيد الفطر
كاظم الساهر يهنئ والدتى بعيد الأم.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير التعليم العالي: تطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة الرعاية.. والارتقاء بأداء شباب الكوادر الطبية والتمريض عبر التدريب

وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

 

د.عبدالعزيز قنصوة يؤكد:

• تعزيز الرقمنة والخدمات الذكية بالمستشفيات لتيسير الإجراءات ورفع كفاءة العمل

• استمرار المشاركة الفاعلة في المبادرات الصحية الوطنية والرئاسية لضمان تقديم رعاية متكاملة

• تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا الطبية في المستشفيات الجامعية

• تطوير مراكز التشخيص والعلاج وربط التعليم الطبي بالابتكار

• إدراج المستشفيات الجامعية المؤهلة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل 

• دعم المستشفيات الجامعية للاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR))

• تسريع الانتهاء من المستشفيات الجديدة

• ⁠ دعم التعليم الطبي المستمر 

• ⁠تحسين جودة الخدمات الصحية

أكد د.عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز جودة الخدمات الصحية والتعليم الطبي، وتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مع دعم التعليم الطبي والبحث العلمي، موضحًا أن هذه المبادرات تهدف إلى دعم دور المستشفيات الجامعية في تقديم خدمات الرعاية الطبية والتعليم والبحث العلمي، من خلال تحديث المنشآت، وزيادة عدد الأسرة، وتجهيز المستشفيات بالأجهزة المتطورة، وميكنة نظم الإدارة الرقمية لتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن تطوير أداء شباب الكوادر الطبية والتمريض سيتم عبر برامج تدريبية وتعليمية متقدمة، وربط التعليم بالممارسات العملية والمعايير الدولية، كما ستشارك المستشفيات الجامعية بفاعلية في المبادرات الصحية الوطنية والرئاسية، مثل: القضاء على قوائم الانتظار، والتشخيص عن بعد، ومبادرات الأورام، والصحة النفسية، وعلاج الإدمان، وتشخيص وعلاج التوحد، إضافة إلى القوافل والحملات الطبية التي يستفيد منها مئات الآلاف من المواطنين.

وأوضح الوزير أن التطوير يشمل أيضًا تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا الطبية، وتحديث مراكز التشخيص والعلاج، وربط التعليم الطبي بالابتكار البحثي، إلى جانب إدراج المستشفيات الجامعية المؤهلة في منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، كما سيتم العمل على تأهيل المستشفيات الجامعية للاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR))، والانتهاء من المستشفيات الجديدة تحت الإنشاء، بما يدعم التعليم الطبي المستمر، وتحسين جودة الخدمات الصحية والعلاجية.

وأشار الوزير إلى ارتفاع عدد المستشفيات الجامعية إلى 147 مستشفى، من بينها 52 مستشفى متخصصًا، تسهم بنحو 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية، و50% من أسرة العناية المركزة بالقطاع الحكومي، وخلال عام 2025 استقبلت هذه المستشفيات نحو 32 مليون مريض، وقدمت 76% من خدمات المستوى الثالث المرتبطة بالجراحات المتقدمة، كما أجري بها 658 ألف عملية جراحية، منها 393 ألف عملية كبرى وذات مهارة متقدمة، وبلغ عدد التحاليل الطبية 26,732,576، والإشاعات التشخيصية والتداخلية 7,324,236، فيما بلغت حالات الرعاية المركزة والحضانات 177,391 حالة.

وأكد وزير التعليم العالي أن هذه الجهود ستعتمد على استثمارات متواصلة في البنية التحتية، والمعدات، والتدريب البشري، وتعزيز التعاون الدولي والمحلي؛ لضمان تقديم رعاية صحية متقدمة، مع دعم التعليم الطبي والبحث العلمي، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق التميز والابتكار في قطاع الصحة، ودعم أهداف رؤية مصر 2030.

التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

البيت الأبيض

المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف موعد إنهاء الحرب على إيران

الدولار

سعر الدولار يسجل خسائر أسبوعية مع تصاعد توقعات التشديد النقدي

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

مصطفى بكري

قرار صادم من إيران.. ومصطفى بكري يحذر: العالم يدفع الثمن

المتهمين

بعد إنتشار الفيديو .. القبض على طـ.ـفلين يتعاطيان المخدرات بالسويس

المتهمة

القبض على سيدة تستغل طفلتها فى أعمال التسول بالجيزة

أرشيفية

إخماد حريق محدود في مصنع بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

بالصور

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

