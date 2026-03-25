التعليم العالي تعلن فتح باب التقدم للمشاركة في المدرسة العلمية للعلوم النووية بروسيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم للمشاركة في المدرسة العلمية للعلوم النووية التي ينظمها المعهد المتحد للأبحاث النووية بمدينة دوبنا في روسيا، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 4 يوليو 2026، بتمويل مشترك بين الأكاديمية والمعهد، وذلك في إطار اتفاقية التعاون العلمي بين الجانبين.

وذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لدعم التعاون الدولي وتنمية قدرات الباحثين الشباب.

يستهدف البرنامج شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا من الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية في مجالات العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية.

يشترط للتقدم ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا، وأن يكون مسجلًا ببرنامج الماجستير أو الدكتوراه بإحدى مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي المصرية، مع توافق مجال الدراسة مع مجالات البحث بالمعهد، على أن يكون آخر موعد للتقديم 31 مارس 2026.

رابط التقديم:

http://www.asrt.sci.eg/.../jinr-application-form-for-isp/…