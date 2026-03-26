التعليم العالي: إدراج 21 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2026

أعلن تصنيف QS العالمي، نتائج نسخته للتخصصات الجامعية للعام 2026، والتي أظهرت إدراج 21 جامعة مصرية، وذلك ضمن 1900 مؤسسة تعليمية شملها التصنيف من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وقد أدرجت الجامعات في 42 تخصصًا علميًا من بين التخصصات التي تضمنها التصنيف، والبالغ عددها 55 تخصصًا أكاديميًا.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه النتائج تشير إلى الجهد المتواصل في هذا الملف لتحسين السمعة الأكاديمية للجامعات المصرية وجودة البحث العلمي، مثمنًا دور الجامعات في التواجد بمجالات لم تكن مصنفة من قبل، والحفاظ على التميز الأكاديمي والبحثي في العديد من التخصصات التي برزت بها في نسخ التصنيف السابقة، حيث تبرز نتائج هذا العام أن مصر جاءت ضمن شريحة الدول التي قدمت إضافة أكاديمية جديدة للتصنيف العالمي هذا العام.

وثمن الوزير التقدم الذي حققته الجامعات المصرية في ترتيبها داخل التخصصات الأكاديمية البارزة، إلى جانب زيادة عدد الجامعات من 19 إلى 21 جامعة مدرجة بالتصنيف مقارنة بنتائج العام الماضي 2025.

وقد أبرزت نتائج التصنيف إدراج جامعة القاهرة في الترتيب 46 ضمن أفضل 50 جامعة عالميًا في هندسة البترول، وجامعة الزقازيق في الترتيب 45 ضمن أفضل 50 جامعة عالميًا في الطب البيطري، كما احتلت جامعة الأزهر الترتيب 36 في تخصص العلوم الدينية والمعتقدات.

وضمن أفضل 100 جامعة في فئات التصنيف، أوردت النتائج في تخصص الصيدلة جامعة القاهرة في الترتيب 53 عالميًا، كما أدرجت بتخصص الطب البيطري جامعتي القاهرة والإسكندرية، وأدرجت جامعة القاهرة في تخصص علوم التشريح والفسيولوجي، وتخصص إدارة المكتبات والمعلومات.

وكذلك أدرجت جامعة الإسكندرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة في تخصص هندسة البترول.

وأدرجت جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة في طب الأسنان.

وأبرز التصنيف زيادة في أعداد الجامعات المدرجة بمعظم التخصصات أبرزها زيادة الجامعات المدرجة في علوم الحاسب من 10 إلى 13 جامعة، وعلوم الزراعة من 8 إلى 13 جامعة، والصيدلة من 8 إلى 12 جامعة، إلى جانب زيادة في تخصصات الرياضيات، والكيمياء، والعلوم البيئية، والتعليم، واللغويات، والعلوم الحديثة.

وجاءت نتائج الجامعات المصرية داخل التخصصات العلمية في تصنيف QS لعام 2026 على النحو التالي:

في تخصص علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: تم إدراج 13جامعة وهي: جامعة القاهرة في الترتيب 136، وجامعة عين شمس في الفئة 351-400، ثم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعتي الإسكندرية والزقازيق ضمن الفئة 451-500، تليها جامعة المنصورة في الفئة 501-550، وجامعة الأزهر في الفئة 551-600، تليها جامعة العاصمة والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في الترتيب 701-750، وجامعة بنها، وجامعة أسيوط، وجامعة المستقبل في 751-850.

وفي تخصص الهندسة والتكنولوجيا تم إدراج 8 جامعات مصرية وهي: جامعة القاهرة في الترتيب 141، وجامعة عين شمس في الترتيب 245، وجامعة الإسكندرية في الترتيب 285، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 335، ثم جامعة المنصورة في الفئة 401-450، تليها جامعتي الأزهر، والزقازيق ضمن الفئة 451-500، تليها جامعة أسيوط في الفئة 501-550.

وفي تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية: تم إدراج 8 جامعات وهي جامعة القاهرة في الترتيب 143، وجامعة عين شمس في الفئة 201-250، وجامعة الإسكندرية في الفئة 301-350، ثم جامعة المنصورة والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والزقازيق والأزهر في الفئة 351-400، وجامعة أسيوط في الفئة 451-500.

وفي تخصص الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران والتصنيع: تم إدراج 8 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 151-200، وجامعة الزقازيق وعين شمس في الفئة 251-300، ثم جامعة الإسكندرية في الفئة 301-350، ثم جامعة المنصورة في الفئة 351-400، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 401-450، تليها جامعتي الأزهر وأسيوط في الفئة 501-575.

وفي تخصص هندسة البترول: تم إدراج 7 جامعات وهي جامعة القاهرة في الترتيب 46 عالميًا، وجامعة الإسكندرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 51-100، ثم جامعات الأزهر والدلتا للعلوم والتكنولوجيا وأسيوط في الفئة 101-150، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الفئة 151-175.

وفي تخصص الهندسة الكيميائية: تم إدراج 4 جامعات وهي: جامعة القاهرة في الفئة151-200، وجامعة الإسكندرية في الفئة 251-300، وجامعتي الأزهر وعين شمس في الفئة 351-400.

وفي تخصص الهندسة المدنية: تم إدراج 3 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 101-150، وجامعة عين شمس في الفئة 151-200، وجامعة الإسكندرية في الفئة 201-275.

وفي تخصص علوم البيانات والذكاء الاصطناعي: تم إدراج جامعة واحدة، وهي جامعة القاهرة ضمن الفئة 101-200.

كما أدرج التصنيف في تخصص الطب: 12 جامعة وهي جامعة القاهرة في الترتيب 164، وجامعة عين شمس في الفئة 201-250، وجامعة الإسكندرية في الفئة 251-300، وجامعتي المنصورة والأزهر في الفئة 351-400، ثم جامعة أسيوط في الفئة 401-450، وجامعة قناة السويس في الفئة 501-550، وجامعة الزقازيق في الفئة 551-600، وجامعة طنطا في الفئة 601-650، وجامعة بني سويف في الفئة 651-700، وجامعتي بنها والعاصمة في الفئة 701-850.

وفي تخصص الصيدلة: تم إدراج 12 جامعة وهي القاهرة في الترتيب 53 عالميًا، وجامعتي عين شمس والإسكندرية ضمن الفئة 101-150، وجامعتي الأزهر والمنصورة في الفئة 151-200، وجامعة المنيا في الفئة 201-250، وجامعات الزقازيق وأسيوط وبني سويف في الفئة 251-300، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في الفئة 301-350، وجامعتي دمنهور وقناة السويس في الفئة 351-400.

وفي تخصص علوم الحياة: تم إدراج 7 جامعات وهي جامعة القاهرة في الترتيب 162 عالميًا، ثم جامعة الإسكندرية في الترتيب 269، وجامعة عين شمس في الترتيب 281، وجامعة الأزهر في الترتيب 356، وجامعة المنصورة في الترتيب 357، ثم جامعتي الزقازيق وأسيوط في الفئة 451-500.

وفي تخصص علوم التشريح والفسيولوجي: تم إدراج 4 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 51-100، ثم جامعات الإسكندرية، وعين شمس والمنصورة ضمن الفئة 101-200.

وفي تخصص طب الأسنان: تم إدراج 3 جامعات وهي القاهرة والإسكندرية والمنصورة ضمن الفئة 51-150.

وفي تخصص الطب البيطري: تم إدراج 3 جامعات وهي جامعة الزقازيق في الترتيب 45 عالميًا، ثم جامعتي القاهرة والإسكندرية ضمن الفئة 51-100.

وفي تخصص التمريض: تم إدراج جامعتين وهما القاهرة في الفئة 101-150، وجامعة الإسكندرية في الفئة 151-225.

وأدرج التصنيف في تخصص الزراعة والغابات: 13 جامعة وهي جامعة القاهرة في الفئة 101-150، وجامعة الإسكندرية في الفئة 151-200، ثم كل من جامعة عين شمس، والزقازيق والأزهر وأسيوط في الفئة 201-250، تليها جامعة المنصورة في الفئة 251-300، وجامعتي بني سويف وبنها في الفئة 351-400، وجاءت كل من جامعة المنوفية، ودمنهور، وقناة السويس، ومدينة السادات ضمن الفئة 401-475.

وفي تخصص الكيمياء: تم إدراج 10 جامعات وهي جامعة القاهرة في الترتيب 147 عالميًا، ثم جامعتي عين شمس والإسكندرية ضمن الفئة 251-300، وجامعة الأزهر في الفئة 301-350، وجامعة المنصورة في الفئة 351-400، ثم الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 401-450، وجامعة أسيوط في الفئة 451-500، تليها جامعة الزقازيق في الفئة 501-550، ثم جامعة بني سويف في الفئة 551-600، ثم جامعة طنطا في الفئة 601-700.

وفي تخصص العلوم البيولوجية: تم إدراج 8 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 201-250، وجامعتي الإسكندرية وعين شمس في الفئة 351-400، وجامعة الأزهر في الترتيب 401-450، وجامعة المنصورة في الفئة 451-500، ثم جامعتي أسيوط والزقازيق في الفئة 501-550، وجامعة بني سويف 651-700.

وفي تخصص الرياضيات: تم إدراج 7 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 151-200، وجامعة المنصورة في الفئة 351-400، وجامعة الأزهر في الفئة 401-450، وجامعتي عين شمس والإسكندرية في الفئة 451-500، وجامعتي الزقازيق وبنها في الفئة 501-600.

وفي تخصص علوم المواد: تم إدراج 6 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 251-300، وجامعة الأزهر في الفئة 301-350، وجامعات الزقازيق وعين شمس والمنصورة ضمن الفئة 351-400، وجامعة الإسكندرية في الفئة 401-550.

وفي تخصص الفيزياء والفلك: تم إدراج 6 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 251-300، وجامعتي عين شمس والأزهر في الفئة 401-450، وجامعتي المنصورة والإسكندرية في الفئة 551-600، والجامعة الأمريكية بالقاهرة 601-675.

وفي تخصص العلوم البيئية: تم إدراج 6 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 151-200، ثم جامعة الإسكندرية في الفئة 301-350، وجامعة عين شمس في الفئة 351-400، وجامعة أسيوط في الفئة 401-450، وجامعتي الأزهر والمنصورة ضمن الفئة 451-500.

وفي تخصص العلوم الطبيعية: تم إدراج 5 جامعات وهي جامعة القاهرة في الترتيب 220 عالميًا، وجامعة عين شمس في الفئة 401-450، وجامعتي الإسكندرية والأزهر في الفئة451-500، وجامعة المنصورة في الفئة 501-550.

وفي تخصص العمارة والتصميم البيئي: تم إدراج 4 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 151-200، ثم كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية ضمن الفئة 201-260.

وفي تخصص اللغات الحديثة: تم إدراج 4 جامعات وهي جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 151-200، ثم جامعتي الأزهر وعين شمس في الفئة 301-350.

وفي تخصص العلوم الاجتماعية وعلوم الإدارة: تم إدراج 4 جامعات وهي جامعة القاهرة في الترتيب 238 عالميًا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 283 عالميًا، وجامعتي الإسكندرية وعين شمس في الفئة 501-550.

وفي تخصص الآداب والإنسانيات: تم إدراج 3 جامعات مصرية وهي جامعة القاهرة في الترتيب 231، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 305، وجامعة عين شمس في الفئة 451-500.

وفي تخصص اللغويات: تم إدراج 3 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 201-250، ثم جامعتي عين شمس والأزهر في الفئة 301-350.

وفي تخصص التعليم: تم إدراج 3 جامعات وهي جامعة القاهرة في الفئة 201-250، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 251-300، وجامعة عين شمس في الفئة 351-400.

وفي تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية: تم إدراج جامعتين وهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة القاهرة في الفئة 201-250.

وفي تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها: تم إدراج جامعتي القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 201_250.

وفي تخصص المحاسبة والتمويل: تم إدراج جامعتين هما الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 201-250، وجامعة القاهرة في الفئة 251-300.

وفي تخصص الأعمال والإدارة: تم إدراج جامعتين وهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 201-250، وجامعة القاهرة في الفئة 301-350.

وفي تخصص الاقتصاد والقياسات الاقتصادية: تم إدراج جامعتين وهما جامعة القاهرة في الفئة 301-350، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 451-500.

وفي تخصص الاتصال وعلوم الإعلام: تم إدراج الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 201-250.

وفي تخصص الآثار: تم إدراج جامعة القاهرة ضمن الفئة 201-260.

وفي تخصص الفنون والتصميم: تم إدراج جامعة واحدة وهي جامعة العاصمة في الفئة 201-300.

وفي تخصص علوم التنمية: تم إدراج الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفئة 101-150.

وفي تخصص القانون: تم إدراج جامعة القاهرة ضمن الفئة 201-250.

وفي تخصص إدارة المكتبات والمعلومات: تم إدراج جامعة القاهرة ضمن الفئة 51-100.

وفي تخصص الإحصاء وبحوث العمليات: تم إدراج جامعة القاهرة ضمن الفئة 151-200.

وفي تخصص العلوم الدينية والمعتقدات: تم إدراج جامعة واحدة وهي جامعة الأزهر وذلك في الترتيب 36 عالميًا.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على أربع مؤشرات هي: السمعة الاكاديمية للتخصص الذى يقدمه البرنامج، وسمعة الخريجين، وحجم الاستشهادات من الأبحاث، وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نسخة هذا العام تضم 55 تخصصًا فرعيًا موزعة على 5 مجالات رئيسية وهي الآداب والإنسانيات، والهندسة والتكنولوجيا، وعلوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإدارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نسخة التصنيف للتخصصات الجامعية تهدف للمساعدة على اكتشاف وترتيب التخصصات بناءً على أفضلية البرامج التي تطرحها الجامعات للدراسة، كنقطة انطلاق عند البدء في البحث عن الجامعات، كما أنها طريقة سهلة للمقارنة بين البرامج المختلفة التي تطرحها الجامعات.

ونوّه المتحدث الرسمي إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجامعات المصرية للتقدم في مؤشرات تصنيف QS والذي يعود إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

وتجدر الإشارة إلى أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصناع القرار، من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًا، فضلًا عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية يكونوا قادرين على إحداث طفرة في كافة المجالات.