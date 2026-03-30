وزير الخارجية: تعاون مع كندا لدعم جهود مصر لتطوير التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور “ويسدوم تيتي” رئيس جامعة كارلتون الكندية، والمهندس الدكتور “رفيق جبران” نائب رئيس الجامعة، اليوم الإثنين 30 مارس، وذلك في إطار الحرص على التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية.

وتناول اللقاء، سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأكاديمية والعلمية؛ في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط مصر وكندا.

وأكد الوزير عبد العاطي الاعتزاز بالعلاقات المصرية الكندية، مشيرا إلى الحرص على الارتقاء بأطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشاد وزير الخارجية بالجامعات الكندية؛ باعتبارها من النماذج الرائدة عالميا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وما تمثله من ركيزة أساسية لبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار، وإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التحديات التكنولوجية الحديثة ومتطلبات التنافس العالمي.

وأوضح أن هذه الرؤية، تتسق مع الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي وربطها باحتياجات سوق العمل.

كما بحث الجانبان، فرص التعاون في مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر الأفريقية؛ في إطار البرامج التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومعهد الدراسات الدبلوماسية.

تكرار تجربة مصرية مع الجامعات الكندية

كما أشار وزير الخارجية، إلى التعاون القائم بين الوزارة وعدد من الجامعات الرائدة في مصر؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي، وتبادل البرامج الدراسية والخبرات التعليمية، معربا عن التطلع إلى “تكرار هذا النموذج من التعاون” مع جامعة كارلتون، وغيرها من الجامعات الكندية.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير عبد العاطي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الخارجية والمؤسسات الأكاديمية الكندية؛ بما يسهم في دعم جهود الدولة في مجال التنمية، والاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تتميز به الجامعات الكندية.