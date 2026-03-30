الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الخارجية: تعاون مع كندا لدعم جهود مصر لتطوير التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور “ويسدوم تيتي” رئيس جامعة كارلتون الكندية، والمهندس الدكتور “رفيق جبران” نائب رئيس الجامعة، اليوم الإثنين 30 مارس، وذلك في إطار الحرص على التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية.

وتناول اللقاء، سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأكاديمية والعلمية؛ في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط مصر وكندا.

وأكد الوزير عبد العاطي الاعتزاز بالعلاقات المصرية الكندية، مشيرا إلى الحرص على الارتقاء بأطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشاد وزير الخارجية بالجامعات الكندية؛ باعتبارها من النماذج الرائدة عالميا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وما تمثله من ركيزة أساسية لبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار، وإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التحديات التكنولوجية الحديثة ومتطلبات التنافس العالمي.

وأوضح أن هذه الرؤية، تتسق مع الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي وربطها باحتياجات سوق العمل.

كما بحث الجانبان، فرص التعاون في مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر الأفريقية؛ في إطار البرامج التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومعهد الدراسات الدبلوماسية. 

تكرار تجربة مصرية مع الجامعات الكندية 

كما أشار وزير الخارجية، إلى التعاون القائم بين الوزارة وعدد من الجامعات الرائدة في مصر؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي، وتبادل البرامج الدراسية والخبرات التعليمية، معربا عن التطلع إلى “تكرار هذا النموذج من التعاون” مع جامعة كارلتون، وغيرها من الجامعات الكندية.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير عبد العاطي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الخارجية والمؤسسات الأكاديمية الكندية؛ بما يسهم في دعم جهود الدولة في مجال التنمية، والاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تتميز به الجامعات الكندية.

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

الأرصاد

أمطار رعدية وسيول.. معلومات المناخ: أخطر التقلبات الجوية تبدأ هذا الموعد

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين

إغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات "الأطباء البيطريين" وبدء عملية فرز الأصوات

أسامة قابيل

كيف تعيش 24 ساعة في عبادة؟.. الدكتور أسامة قابيل يكشف سر تحويل الحياة كلها إلى أجر

السياحة الرياضية

السياحة ترعى بطولتي كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة وكأس مصر للفروسية

بالصور

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك

6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك
6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك
6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك

للحماية من أعراض الشيخوخة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكرنب البنفسجى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرنب البنفسجى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرنب البنفسجى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرنب البنفسجى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير التفاح الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير التفاح الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير التفاح الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير التفاح الاحمر؟

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد