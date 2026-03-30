وزير الخارجية الأمريكي: انقسامات داخل إيران.. وواشنطن تتفاوض مع "أطراف مجهولة"

امتنع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن مناقشة هوية الأشخاص الذين تتفاوض معهم الولايات المتحدة في إيران صباح اليوم، لكنه قال إن "انقسامات" قد ظهرت في قيادة البلاد.

وعندما سُئل روبيو في برنامج "صباح الخير يا أمريكا" على قناة ABC News عن التعليق على منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي فجر الاثنين، والذي أشار فيه إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض مع "نظام جديد وأكثر اعتدالاً"، رفض الإفصاح عن هوية الجهة التي تتفاوض معها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وقال روبيو: "لن أكشف لكم عن هوية هؤلاء الأشخاص، لأن ذلك قد يوقعهم في مشاكل مع بعض الجماعات الأخرى داخل إيران".

وأضاف: "انظروا، هناك بعض الانقسامات الداخلية. وفي نهاية المطاف، أعتقد أنه إذا كان هناك أشخاص في إيران، في ضوء كل ما حدث، مستعدون للتحرك في اتجاه مختلف لبلادهم، فسيكون ذلك أمرًا رائعًا".

لم يُدلِ روبيو بتفاصيل إضافية حول "الانقسامات"، وأضاف لاحقًا أن المفاوضين مع الولايات المتحدة "يقولون بعض الكلام الصحيح في جلساتهم الخاصة".