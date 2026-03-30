وزير الخارجية الأمريكي: لن نسمح لإيران بفرض رسوم عبور بمضيق هرمز

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن واشنطن لن تسمح لإيران بفرض رسوم عبور على السفن بمضيق هرمز، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ووصل الصراع الإيراني-الأمريكي والإقليمي في المنطقة إلى نهاية شهره الأول، حاملاً معه تداعيات أمنية وسياسية متصاعدة لم تشهدها المنطقة منذ سنوات.

وتصاعدت المواجهات بشكل سريع، ما أدى إلى زعزعة استقرار الأسواق الإقليمية وارتفاع حالة القلق لدى الدول المجاورة والمجتمع الدولي، مع تكثيف التحركات العسكرية والدبلوماسية في محاولة لاحتواء الأزمة.

وخلال هذه الفترة، تزايدت المخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة شاملة قد تمتد آثارها لتطال مصالح عالمية، بينما تظل طهران وواشنطن على مقاربات متباينة في تقييم الأولويات، ما يجعل كل يوم في هذا الصراع حاسماً ويزيد من تعقيد جهود التهدئة.

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه يوجد إشارات من طهران تُظهر استعداداً لتخفيف حدة التوتر وإنهاء الصراع القائم، لكنها مرتبطة بشروط محددة.

وأضاف فهمي، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاهتمام الأمريكي انحرف مؤقتاً من الملف النووي نحو البرنامج الصاروخي الإيراني، الذي أصبح يشكل تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية في المنطقة، وللدول الأوروبية وحتى للأراضي الأمريكية، نظراً لقدرة الصواريخ الإيرانية على الوصول إلى مسافات تصل إلى 4000 كيلومتر.