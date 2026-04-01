خبراء فرنسيون يُحذّرون من تناول الكرواسان .. يُصيبك بالسرطان لهذه الأسباب

حذّرت السلطات الصحية الفرنسية من أن تناول الكرواسان، والخبز الفرنسي (الباجيت)، وحتى بعض أنواع الحبوب الإفطار قد يعرض الملايين لمعدن ثقيل مرتبط بالسرطان.

تناول الكرواسان والخبز الفرنسي قد يزيد خطر الإصابة بالسرطان

وجاء ذلك في تقرير كبير أشار إلى مستويات معدن الكادميوم في الأطعمة اليومية، مشيراً إلى أن نحو نصف السكان الفرنسيين قد يستهلكون كميات “مقلقة” من هذا المعدن عبر النظام الغذائي وحده.

ويُعرف معدن الكادميوم بأنه موجود في الأسمدة الزراعية الحديثة، ويمكن أن يتراكم في التربة ويدخل إلى الأطعمة الأساسية التي يتناولها الناس يومياً، وفقًا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد ارتبط الكادميوم بأنواع مُتعددة من السرطان، منها سرطان البنكرياس، المثانة، البروستاتا، والثدي، كما قد يؤدي إلى هشاشة العظام، تلف الكلى، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكدت جيرالدين كارني، منسقة الخبراء في وكالة السلامة الغذائية الفرنسية ANSES، أن التعرض طويل الأمد للكادميوم قد يزداد تأثيره على صحة السكان إذا لم تُتخذ إجراءات للحد منه.

وأوضح التقرير أن معظم التعرض للكادميوم يأتي عبر النظام الغذائي، بما في ذلك الخبز، الكرواسان، المعكرونة، الأرز، البطاطس، والحبوب المصنعة مثل الكيك والبسكويت. كما يعد التبغ مصدرًا إضافيًا كبيرًا للتعرض.

نصائح السلطات لتقليل التعرض للكادميوم

لا حاجة للتوقف عن تناول الخبز أو الكرواسان بشكل كامل، ولكن تنويع النظام الغذائي لتقليل التعرض المتكرر من نفس المصادر، وإدراج أطعمة تحتوي على مستويات أقل من الكادميوم مثل العدس والحمص.

ودعت الحكومة الفرنسية إلى تشديد الرقابة على الأسمدة الزراعية، حيث يُسمح حالياً بوجود 90 ملج من الكادميوم لكل كيلوجرام من الأسمدة الفوسفاتية مقارنة بحدود 60 ملج في دول أوروبية أخرى.

وأكد الخبراء أن الاستهلاك العرضي للخبز والكرواسان لا يشكل خطراً كبيراً بمفرده، ولكن التراكم على المدى الطويل قد يزيد من المخاطر الصحية.

ويُذكر أن الكادميوم مُصنف كمواد مسرطنة في فرنسا منذ عام 2012، ومع ازدياد القلق حول وجوده في الأطعمة اليومية، تزداد الحاجة لمراقبة صحية دقيقة لتأثيراته على المدى الطويل.