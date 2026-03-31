هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

يترقب مئات الآلاف من طلاب الجامعات المصرية القرار الحاسم الذي سيصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع رؤساء الجامعات خلال الساعات القليلة القادمة؛ حيث تلوح في الأفق سيناريوهات عدة، أبرزها التحول إلى نظام التعلم عن بُعد (أونلاين) غداً الأربعاء، لضمان استمرارية العملية التعليمية دون المساس بسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لم يتم حسم موقف الدراسة غدا حتى الآن، بشأن تعطيل الدراسة غد بالجامعات بسبب سوء الأحوال الجوية مشيرا إلى أنه جار النظر في الأمر وإعلان القرار النهائي خلال الساعات القادمة، وذلك وفقًا لحالة الطقس وصعوبة التنقلات للطلاب على مستوى الجمهورية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين في المدارس، في ضوء حالة عدم الاستقرار المتوقع للأحوال الجوية.

وجاء القرار بعد متابعة دقيقة للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أشارت إلى احتمالية سقوط أمطار ورياح شديدة قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية.