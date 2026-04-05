سحر السنباطي تحذر: المحتوى المستورد يدس السم في العسل للأطفال.. ونطالب بألعاب رقمية مصرية آمنة

أكدت سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، أهمية العمل على إنتاج ألعاب ومحتوى رقمي موجه للأطفال يعبر عن الثقافة والقيم المصرية، بدلا من الاعتماد الكامل على المحتوى المستورد، مشيرة إلى أن بعض محتوى الكرتون والألعاب قد يحمل رسائل غير مناسبة للأطفال فيما يُعرف بـ"دس السم في العسل"، وهو ما يتطلب تقديم بدائل آمنة وجاذبة للأطفال.



وعلق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي، " نعم مثل كابتن ماجد"، لتعلق السنباطي مؤيدة : " كنا عايشين عليه".



جاء ذلك خلال إجتماعلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، للاستماع إلي الرؤى والمقترحات بشأن توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت السنباطي، أن هناك ضرورة لوجود بدائل حقيقية للأطفال في العالم الرقمي، موضحة أن بعض الأماكن الإلكترونية، خاصة ما يُعرف بـ"السايبر" في الأحياء الشعبية، تمثل خطورة لعدم وجود رقابة كافية، حيث يدخل الطفل إلى عالم رقمي غير مراقب، الأمر الذي قد يعرضه لمخاطر متعددة، لافتة إلى وجود شكاوى متكررة في هذا الشأن خاصة من المحافظات الحدودية.

وأشارت السنباطي، إلى أن رؤية المجلس القومي للأمومة والطفولة تقوم على التعاون والشراكات مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، مؤكدة أن هذا التعاون سيؤدي إلى نتائج أكثر فاعلية في ملف حماية الأطفال وتمكينهم.

وأوضحت السنباطي، أن المجلس يعمل أيضا على دعم الأطفال الموهوبين من خلال عدد من المبادرات، من بينها تنظيم فعاليات ومسابقات للأطفال بالتعاون مع اتحادات مدارس مصر، إلى جانب التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال برامج "جامعات الطفل"، حيث تم تنظيم مسابقة للأطفال تحت 15 عاما، وأسفرت عن اكتشاف العديد من المواهب.

ونوهت السنباطي إلي أهمية إعداد ورقة عمل متكاملة تتعلق بحماية الأطفال في العالم الرقمي، مصحوبه بتعليقات الطلاب، وذلك تمهيدا للانتهاء من التشريعات والقوانين المنظمة لهذا الملف.

وفي سياق حديثها، أكدت سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن المجتمع يواجه تحديات متزايدة بسبب بعض المنصات الرقمية التي قد تضر بالمصلحة الفضلى للطفل، مشيرة إلى استعداد المجلس لإطلاق مبادرة "طفل متوازن" لمواجهة التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي على النشء.

وأوضحت أن مقترح المجلس يعتمد على نظام تصنيف عمري، يتم من خلال وسيط حكومي مثل مصلحة الأحوال المدنية، بما يضمن حماية خصوصية الأطفال وعدم إطلاع المنصات على بياناتهم الشخصية.

وكشفت السنباطي عن مقترح لإطلاق كود تقني يتيح حجب أي محتوى يتعارض مع القيم الخاصة بالأطفال، إلى جانب تفعيل آليات جديدة تمكّن أولياء الأمور من متابعة استخدام أبنائهم للمنصات الرقمية بشكل أكثر فاعلية.