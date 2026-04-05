سحر السنباطي تحذر: المحتوى المستورد يدس السم في العسل للأطفال.. ونطالب بألعاب رقمية مصرية آمنة

فريدة محمد

أكدت سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، أهمية العمل على إنتاج ألعاب ومحتوى رقمي موجه للأطفال يعبر عن الثقافة والقيم المصرية، بدلا من الاعتماد الكامل على المحتوى المستورد، مشيرة إلى أن بعض محتوى الكرتون والألعاب قد يحمل رسائل غير مناسبة للأطفال فيما يُعرف بـ"دس السم في العسل"، وهو ما يتطلب تقديم بدائل آمنة وجاذبة للأطفال.


وعلق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي، " نعم مثل كابتن ماجد"، لتعلق السنباطي مؤيدة : " كنا عايشين عليه". 


جاء ذلك خلال إجتماعلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، للاستماع إلي الرؤى والمقترحات بشأن توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت السنباطي، أن هناك ضرورة لوجود بدائل حقيقية للأطفال في العالم الرقمي، موضحة أن بعض الأماكن الإلكترونية، خاصة ما يُعرف بـ"السايبر" في الأحياء الشعبية، تمثل خطورة لعدم وجود رقابة كافية، حيث يدخل الطفل إلى عالم رقمي غير مراقب، الأمر الذي قد يعرضه لمخاطر متعددة، لافتة إلى وجود شكاوى متكررة في هذا الشأن خاصة من المحافظات الحدودية.

وأشارت السنباطي، إلى أن رؤية المجلس القومي للأمومة والطفولة تقوم على التعاون والشراكات مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، مؤكدة أن هذا التعاون سيؤدي إلى نتائج أكثر فاعلية في ملف حماية الأطفال وتمكينهم.

وأوضحت السنباطي، أن المجلس يعمل أيضا على دعم الأطفال الموهوبين من خلال عدد من المبادرات، من بينها تنظيم فعاليات ومسابقات للأطفال بالتعاون مع اتحادات مدارس مصر، إلى جانب التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال برامج "جامعات الطفل"، حيث تم تنظيم مسابقة للأطفال تحت 15 عاما، وأسفرت عن اكتشاف العديد من المواهب.

ونوهت السنباطي إلي أهمية إعداد ورقة عمل متكاملة تتعلق بحماية الأطفال في العالم الرقمي، مصحوبه بتعليقات الطلاب، وذلك تمهيدا للانتهاء من التشريعات والقوانين المنظمة لهذا الملف.

وفي سياق حديثها، أكدت سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن المجتمع يواجه تحديات متزايدة بسبب بعض المنصات الرقمية التي قد تضر بالمصلحة الفضلى للطفل، مشيرة إلى استعداد المجلس لإطلاق مبادرة "طفل متوازن" لمواجهة التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي على النشء.

وأوضحت أن مقترح المجلس يعتمد على نظام تصنيف عمري، يتم من خلال وسيط حكومي مثل مصلحة الأحوال المدنية، بما يضمن حماية خصوصية الأطفال وعدم إطلاع المنصات على بياناتهم الشخصية.

وكشفت السنباطي عن مقترح لإطلاق كود تقني يتيح حجب أي محتوى يتعارض مع القيم الخاصة بالأطفال، إلى جانب تفعيل آليات جديدة تمكّن أولياء الأمور من متابعة استخدام أبنائهم للمنصات الرقمية بشكل أكثر فاعلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ترشيحاتنا

LG

هاتف LG القابل للتمدد.. مشروع ملغى يكشف عن ابتكار سبق زمنه

Pixel

جوجل تجدد Now Playing على هواتف Pixel بتصميم أذكى وحيل جديدة

LEGO Fortnite

Rave Cave .. مجموعة LEGO Fortnite أجرأ من المتوقع

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد