الأعلى للإعلام: المحتوى الرقمي للأطفال يجب أن يكون آمنا وجاذبا وتعليميا

أكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أي منصة إعلامية موجهة للأطفال يجب أن تتمتع بعناصر الجذب والابتكار، وأن تكون قادرة على مواكبة المنصات القائمة بل والتفوق عليها، مع الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تلبي احتياجات الأجيال الجديدة.

وأوضح عبد العزيز أن المحتوى الموجه للأطفال ينبغي أن يقدم بأسلوب آمن ومناسب لأعمارهم، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وسهولة وصول الأطفال إليها، ما يستدعي تقديم محتوى يجمع بين الفائدة التعليمية والجاذبية الترفيهية.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة رفع وعي أولياء الأمور بدورهم في متابعة استخدام أبنائهم للتكنولوجيا، بما يضمن التوجيه السليم والاستفادة من الإمكانات الرقمية دون التعرض لمخاطرها، والحفاظ على سلامة الأطفال في البيئة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان في مصر، بحضور المهندس خالد عبد العزيز.